簡約公屋｜社聯料與過渡屋無異　倘選址偏遠冀交社福機構營運

新一份《施政報告》提出，5年內興建3萬伙簡約公屋，讓輪候公屋已滿3年的基層申請，並將公屋輪候時間即時「封頂」，連同已落實興建的2萬伙過渡性房屋，過渡到公屋前的臨時居所合共有5萬伙。

本港首個組裝合成興建的過渡性房屋「南昌220」，由社會服務聯會負責，業務總監黃健偉接受《香港01》訪問時表示，簡約公屋與過渡性房屋幾乎無異，最大的分別只是政府充當興建和統籌的角色，相信能將單位標準化，以節省成本和壓縮建築期。他續指，市區土地匱乏，若簡約公屋最終選址在較偏遠地區，希望可繼續交由社福機構營運，以協助街坊構建社區。

對於「南昌220」上樓率不足三成，他坦言站在住戶的處境亦會感到憂心忡忡，故希望政府能盡量延長簡約公屋的租期，讓住戶能真正「住到上樓」，告別現時顛沛流離的生活。構建好過渡性房屋的網絡亦是他在「南昌220」項目上到的一課，讓未能「住到上樓」的街坊能更容易配對到適合的社會房屋，他希望繼續在簡約公屋中擔任協調角色，令計劃運作得更順暢。



「南昌220」土地租約上月結束，惟住戶公屋上樓率不足三成，近13%無法銜接到其他社會房屋，須回歸私樓市場，甚至要重返劏房，亦有住戶苦慨嘆，入住過渡性房屋後，生活仍未安穩，輪候公屋多年仍未有一個「家」。

黃健偉表示，「南昌220」只有89個單位，租約最長亦只有兩年，故早已「打開口牌」明言不能保證住到上樓，只能聚焦處理劏房戶被社會孤立的困境，協助他們構建社會網絡，接觸到社會資源和支援，即使日後重返劏房仍能獨立過較好的生活。

個理念都只不過係話，如果街坊佢最初係諗住，要住5年、6年、7年喺個劏房度先至可以上到樓嘅，我𠵱家就係話，你喺嗰5年裏面，有兩年你唔使住喺劏房度，你可以係喺一個比較好啲嘅環境住。 社聯業務總監黃健偉

幸運的是，在「南昌220」面世後，過渡性房屋單位大增至2萬伙，最終約60%街坊能安置到其他社會房屋，他認為成績已超出預期。

社聯業務總監黃健偉。（張浩維攝）

黃健偉續指，現時過渡性房屋政策更已進展到有一套規管框架，以及整個生態系統，包括讓其他非政府組織（NGO）、承建商、組合屋供應商「入場做」，反映社聯的社房政策倡議已有成績。他形容不諳建屋的社工能走到這一步是「超額完成」，締造「歷史任務、使命」：「真係發夢，試下試下做到𠵱家咁，我覺得係欣慰。」

《施政報告》提出興建3萬伙簡約公屋，在黃健偉眼中，這個「新計劃」其實與過渡性房屋近乎無異。

分別就係政府做完之後，交畀NGO營運，除此之外，我應該見唔到有咩分別，同埋佢高啲。 社聯業務總監黃健偉

他認為，政府負責統籌和興建後，組合屋單位將可標準化，以節省建築成本和壓縮建築期。

社聯業務總監黃健偉。（張浩維攝）

至於簡約公屋的選址，黃健偉直言，基本原則是要接近市區，不過此舉十分艱難，「如果市區有地嘅，早就起咗（公屋），佢最衰就冇，所以喺冇之中，你好難變到個地出嚟。」他預料簡約公屋很大機會集中在新界區，但問題是現時部份較偏遠的公屋項目生活設施不足，包括交通網絡規劃、交通津貼、學童搬屋轉校的支援等，故他亦樂見政府有意將簡約公屋交予NGO（非政府組織）營運，以加強社福服務的支援。

𠵱家好多公屋起喺好remote（偏遠），一陣喺古洞開，定係唔知邊度開咁樣，其實以𠵱家街坊對個社區、資源嗰種認識，佢真係好蝕底，能夠提升到佢嗰個capacity（能力），對於佢哋日後搬去新嘅其他地區去獨立地生活，能夠自己搵到人、搵到其他資源去幫自己，呢個係無價。 社聯業務總監黃健偉

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他續指，希望可以藉此進一步推動政府在所有公營房屋，擺放社會元素，而正好《施政報告》提出制訂「幸福設計」指引，並挑選5條屋邨作試點，透過主題性改善工程營造更有「幸福感」的居住環境。

政府冀透過簡約公屋，將公屋輪候時間在現時的6年高位「封頂」，並在4年內降至4.5年，而簡約公屋租期為5年，住戶是否可真的「住到上樓」，避免再出現住戶要多番搬遷、安置才能真正上樓的難關？

促政府延長簡約公屋租期

黃偉健認為，實際情況未必如理想一樣，故希望政府能盡量延長租期，並及早理順租期完結後的過渡安排，讓申請人有心理準備，並重新推出社會房屋共享計劃中的「搬遷津貼」。

好多街坊仲係貧窮線以下，搬遷對佢嚟講真係好worry（擔憂）……搬屋就要用錢啦嘛，所以個搬遷津貼都可以諗。 社聯業務總監黃健偉

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他續指，自己亦在「南昌220」中上了一課，就是要構建一個更好的平台，讓營運過渡性房屋的NGO能透過相關網絡，為需要搬遷的街坊找到合適居所，他相信房屋局會考慮有關建議。

雖然社聯是過渡性房屋的倡議者，但至今僅負責興建和統籌，未有參與營運，日後簡約公屋落成後，社聯是否另有角色？黃健偉指，希望社聯可以繼續做協調的角色或平台，收集不同NGO的意見再作檢討，並向政府提交改善建議。

社聯在「南昌220」項目結束、收回單位後，在現址舉行「我們的住屋日記」展覽，訴說南昌220的發展，社聯的調查顯示，大部份住戶認為空間、私隱等均已大大改善，亦能正式告別石屎、天花剝落或鋼筋外露的問題，住屋滿意度由入住前的5.57分增至8.06分（10分滿分），增分達44.7%，惟85%住戶仍然覺得自己很窮，住戶的收入仍維持在1.2萬元，低於整體貧窮線。

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曾遠赴歐洲等地取經的社聯項目總監 （社會房屋）何俊傑認為，現有47個新建的過渡性房局項目，只有少數位處市區的黃金地段，不少項目位處郊鄉郊，更要「入村」，令不少基層戶卻步。

他續指，令基層戶更猶豫的是，過渡性房屋項目營運期較短，住戶在上樓前或要多番搬遷，難以尋求到安穩的生活，每次搬遷的地區都有可能不同，部份住戶為避免顛沛流離的生活而寧願繼續瑟縮劏房。

海外過渡性房屋 乘公共交通工具出市區僅花10分鐘 港應借鏡

何俊傑引述研究指，本港位處鄉郊的項目，遠離近港鐵站，要先以小巴或巴士接駁出市中心再轉出，平均要30分鐘才能出到市區，距離商業中心更長達40分鐘車程，直言不少項目「好遠」，亦欠缺完善交通配套。他提到，英國、加拿大等的過渡性房屋項目，溫哥華和倫敦一般乘公共交通工具，只需約10分鐘便能出到市區，認為值得借鏡。