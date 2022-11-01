尼格風球｜天文台預告周三發出8號風球　勢成50年來首於11月發出

強烈熱帶風暴尼格在下午5時集結在香港之東南偏南約350公里，天文台預料向西北或西北偏北移動，明日（2日，星期三）日間在本港西南約150公里以內掠過，預料本港明日風勢會逐步增強，天文台會考慮在日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。



翻查資料，自1946年起曾有13個熱帶氣旋令天文台須在11月發出熱帶氣旋警告信號，當中1954年及1972年更分別掛八號風球或以上，巧合的是，兩個熱帶氣旋同樣名叫「柏美娜」。按天文台今日的「預告」，明日必掛8號風球，只是遲早問題，將是50年首次在11月發出8號風球，但並非最遲一次。



強烈熱帶風暴尼格在11月1日下午5時集結在香港之東南偏南約350公里。(天文台圖片)

▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼



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天文台曾指華南地區11月一般已受東北季候風支配，這個時候進入南海北部的熱帶氣旋相對較少，二次大戰後至今本港只曾13次於11月發出熱帶氣旋警告信號，大部份均對香港影響不大，天文台只發出一號或三號風球。

1954年11月「柏美娜」襲港 9號風球高懸

翻查資料，只有1954及1972年11月曾分別發出最高9號及8號熱帶氣旋警告信號，而兩個熱帶氣旋都叫「柏美娜」。1954年11月，超強颱風柏美娜襲港，天文台於11月6日發出9號風球，歷時4小時45分鐘。

1972年11.8「柏美娜」為港帶來最遲8號風球

1972年11月，熱帶氣旋「柏美娜」以強颱風之勢襲港，天文台於11月8日發出八號風球，亦是歷來最遲發出的八號風球。

▼10月31日 3號風球下傍晚天空又紅又紫▼



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2018年超強颱風「玉兔」路徑圖。（天文台網頁圖片）

13次11月風球11次頂多三號風球止步

對上一次於11月發出熱帶氣旋警告信號，則為2018年的當時超強颱風玉兔，天文台於11月1日發出3號風球，亦是自1993年強颱風「艾拉」後，再次在11月發出3號信號。根據預測路徑，料玉兔將逼近本港，不過由於撞正有「颱風殺手」之稱的東北季候風，玉兔在南海東北部海面上已逐漸消散，故吹襲本港期間並沒有造成嚴重破壞。

▼10月30日 熱帶氣旋尼格逐步逼近香港▼

