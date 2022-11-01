尼格風球｜掛8號風球要達測風站「8中4」標準？　天文台長曾解畫

熱帶氣旋「尼格」逼近，不少市民關心天文台會否發出8號風球。自2007年起，天文台發出8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個測風站所錄得的風力資料，如八個測風站中有四個錄得持續風速達每小時63至117公里，則會發出8號風球。

但翻查過去五年資料，對上一次達到「8中4」標準的八號風球，已為2018年的超強颱風「山竹」，當時有六個測風站亦錄得烈風。而過去五年則有兩個熱帶氣旋，雖然令天文台發出8號風球，不過八個測風站沒有一個錄到烈風，分別為2017年熱帶風暴洛克及2020年熱帶風暴浪卡。

天文台台長鄭楚明2017年時曾就洛克「掛波」解畫，指當時不少預報顯然本港會受烈風吹襲，雖然最後整體風力不高，但基於公眾安全考慮，天文台決定發出8號風球。他當時又稱：「假若與洛克相同的情況真的再次出現，基於公眾安全，相信天文台也會同樣發出8號信號的。」



▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼



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2006年後改參考八個測風站資料

天文台自1970年代開始，均以維港的風力作為發出3號和8號信號的參考指標，不過2006年颱風「派比安」吹襲後，天文台被批評多區受烈風影響，惟僅發出3號風球。其後天文台「掛波」的參考指標，改為參考八個測風站，長洲、機場、流浮山、啟德、西貢、青衣島蜆殼油庫、沙田及打鼓嶺。

天文台解釋，揀選這些測風站，是基於上述地點處於較為空曠的位置及地理上的分布，當中包括自然山脈分隔的考慮。而當八個測風站中有四個錄得或預料錄得的持續風速，達到3號或8號風球的風速範圍，且風勢可能持續時，天文台則會發出相關信號。

▼10月30日 熱帶氣旋尼格逐步逼近香港▼



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然而參考過去五年令天文台須發出8號風球或以上的熱帶氣旋，只得2017年的超強颱風天鴿和強烈熱帶風暴帕卡，以及2018年超強颱風山竹達到「八中四」標準。而2017年的洛克及2020年的浪卡，雖然天文台曾發出8號風球，不過吹襲期間八個測風站沒有一個錄到烈風，而浪卡亦是1961年以來距離香港最遠而發出8號烈風或暴風信號的熱帶氣旋。

為何未達「八中四」天文台仍會發出8號風球？2017年時擔任助理台長、現任台長鄭楚明曾就洛克「掛波」解畫，指洛克接近登陸前，離香港不遠的大鵬半島亦有多個氣象站錄得烈風，而天文台雷達亦顯示有達烈風程度的雨帶一直移向香港一帶，強調基於公眾安全考慮，天文台發出8號風球。不過最終環流細少的洛克迅速減弱，令本港整體風力不高。

掛8號波亦可源於季候風「助攻」

就浪卡而言，天文台曾解釋當時發出8號風球是需要，原因是當時東北季候風的「助攻」，加大了預測難度，而電腦模式亦顯示本港會不時出現烈風。天文台又指，浪卡吹襲期間，位於維港的青洲間中出現烈風，黃茅洲更曾錄得暴風，強調「香港所承受的風力仍然不容忽視。」

至於尼格會否令天文台掛8號風球？天文台前助理台長梁榮武周二(1日)在電台節目中就指，尼格會否令天文台發出8號風球，要視乎香港受烈風影響的範圍有多廣，而「八中四」並非硬指標，一切皆以市民的安全為主。