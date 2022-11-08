Omakase日式食肆生意清零4個月蝕逾百萬　港久未開關流失逾半食客

以Omakase（廚師發辦）作招徠的日本料理店在新冠疫情下大受歡迎，但有經營者則指只是表面觀感，直言疫情跌宕帶來重創，其中第五波時晚市禁堂食近四個月，期間生意「清零」，需休業逾四個月，最少虧損逾百萬元，險些關門大吉，幸有熟客「共存」，始免流血不止。



疫情轉趨明朗，但本港開關無期，餐廳位處商業區周邊，自香港勁敵新加坡開關後，不少從商的外籍食客相繼離港，流失率高達逾半，「有啲熟客WhatsApp我，話唔會再返嚟（香港）喇，問我幾時嚟法國玩，呢一浸（打擊）……好傷㗎。」



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隱身灣仔的一間日本料理店，訪問當日的午市時段坐滿白領，晚市的Omakase（廚師發辦）預約，亦已額滿。門庭若市的背後，暗藏內傷，負責人Suki直言，開業17年以來，疫情所致的困境前所未見。

以每日空運到港的海鮮及食材作招徠，更陷入兩難。「開得門就要嗌定貨，但（無客嘅話） 魚生唔留得，唔新鮮就要扔，唔似得雪藏貨可以擺得耐。」

疫情回穩，生意再遇起色，訪問正值餐廳「落場」時，Suki與師傅忙於交接及準備晚市。(夏家朗攝)

第五波疫情前續約 晚市禁堂食大受打擊

剛過去的一年充滿跌宕，去年踏入秋季，原以為迎來轉機，不少人更看好今年市道，「你會留意到好多新舖頭係年頭或者（去年）聖誕開嘅，佢哋係諗住嚟緊就會起飛同埋會開關呀嘛」，但未幾第五波疫情爆發，她亦始料未及，「唉，我仲啱啱續咗租約。」港府重推晚市禁堂食令，再令生意一落千丈，「所以呢幾年都好難捱啊。」

疫情肆虐時，防疫措施「加辣」，晚市生意「清零」，萬般無奈下唯有休業。Suki憶述：「一個人都冇，咁索性不如唔好開啦，燈油火蠟都可以慳番。」結果仝人停工長逾四個月，小店烏燈黑火。

開源節流，佔經營成本近半的人工開支依然吃力，雖然當時未有政府「補就業」資助，但她仍堅持向員工出半糧，「咁啲同事做咗咁多年，（佢哋）唔食都要交租嘛。」租金是固定成本，難以節約，她估計至今已虧損逾百萬元，更曾萌生結業念頭「止蝕」，「所以有諗過，搞唔掂嘅話，就唔做嘅，起碼唔好再流血先啦，再流就死㗎喇嘛。」她慶幸業主伸出援手減租數月，亦得不少熟客回頭捧場，始得以捱到今天，「其實真係好多謝佢哋。」

Suki指，隨着日本通關，日圓匯率大跌，相信會對生意帶來短暫影響，但始終不及疫情的重創。(夏家朗攝)

新加坡開關 外籍食客相繼離港失逾半客源

近日疫情轉趨明朗，但經濟下行，又是一大難關：「呢兩個月成個市道真係差，夜晚條街都真係無咩人行。」自香港勁敵新加坡開關後，不少從商的外籍食客相繼離港，流失率高達逾半，「有啲熟客WhatsApp我，話唔會再返嚟（香港）喇，問我幾時嚟法國玩，呢一浸（打擊）……好傷㗎。」

前景未明，有客人建議轉攻較少坐席的樓上舖，「我話係囉，我諗下啦，但其實我哋好多係家庭客嚟㗎嘛，成家人、廿個人過嚟。」若要轉型則定價亦要提高，現階段暫時作罷。

她期盼港府出手為飲食業「救亡」，「政府如果再出多次『補就業』緊係好啦，佢如果有錢嘅話」，亦渴望盡快開關，帶動經濟及市道，「0+3都冇埋就最好喇。」