泛民47人初選案　再有律師欲爭辯認罪要否3官判刑　法庭月底處理

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中29人表示將會認罪。認罪的毛孟靜、馮達浚和李嘉達今(2日)被押至高等法院，進行案件管理聆訊。代表馮達浚的代表律師稱對案情部份用字有爭議，又透露與袁嘉蔚一樣，有意爭議認罪被告的判刑毋須3名法官處理，由於法庭昨已排期袁的律師在本月28日就此作陳詞，法官著石若決定加入再通知法庭。



被告毛孟靜、馮達淩及李嘉達早前已表示會認罪，他們今早到庭出席案件管理聆訊。(詳看下圖)

毛孟靜和馮達浚的律師表示，毛及馮均希望在不認罪被告的審訊前作判刑，並預計二人的求情只需40分鐘和少於3小時，代表馮的大律師石書銘又稱，對案情中部份段落的用字有爭議，如案情提及被告實行案中的串謀時，是「under the guise of democracy」(借民主之名)，惟法官反問該些爭議會否影響判刑，又指認罪的三分一刑期扣減，是給予顯示悔意和節省法庭時間的被告。石表示會在求情時再提出。

袁嘉蔚的代表律師昨表示欲就認罪被告是否須3官判刑，法庭已定於本月28日讓袁的律師作陳詞。（鄭子峰攝）

此外，袁嘉蔚的代表律師昨在案件管理聆訊時透露，會就認罪被告判刑是否須由三名法官處理提出爭議，法庭並排期於本月28日讓律師陳詞。石書銘今表示他亦有意就此作爭議，法官著石若決定加入再通知法庭。

至於代表李嘉達的律師則表示，希望李的判刑盡早處理，其求情時間亦會少於1小時。

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

案件編號：HCCC70/2022

29名擬認罪的被告。(詳看下圖)

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18名不認罪的被告。(詳看下圖)