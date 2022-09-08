泛民47人初選案｜劉頴匡要求中文審訊被拒　透露或將無律師代表

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中29人表示將會認罪，他們本月起分批上庭作案件管理聆訊，劉頴匡和王百羽今(8日)被押至高等法院處理事宜時，未有律師代表的劉要求以中文審訊，但被法官拒絕。他庭上隨反問：「大家都係中國人，點解講中文唔得？」他又透露原本獲法援，惟後來被撤銷，正式答辯時很可能不會有律師代表。



劉要求中文聆訊被拒

被告劉頴匡和王百羽的案件今被安排進行案件管理聆訊，劉庭上要求以中文進行聆訊，並指此可有助理解法例等，惟法官陳慶偉拒絕其申請。此外，劉庭上透露原本獲批法援，但已遭撤銷法援證明。除非情況有變，否則難有律師代表，自己亦不打算聘用私人律師。他有透露，求情應不多於39分鐘。此外，王百羽的代表律師則指，求情將約需1小時，望審訊前處理其判刑。

29名將認罪的被告。(詳看下圖)

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29名將認罪的被告﹕戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽。

餘下的18名被告。(詳看下圖)

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除了表示會認罪的29名被告外，餘下的18名被告包括：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、伍健偉、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信及余慧明。

案件編號：HCCC70/2022