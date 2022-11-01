泛民47人初選案　袁嘉蔚認罪稱不用3官判刑　官押後處理爭議

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中29人表示將會認罪，他們分批上庭作案件管理聆訊。表示認罪的趙家賢、袁嘉蔚和徐子見，今(1日)被押至高等法院處理。法官庭上透露，不認罪被告的審訊預計明年二月開始，需時55天，希望明年暑假前完結。此外，袁嘉蔚爭議應由一個法官或三個法官處理其案件，法官押後至本月28日再處理其法律爭議。



趙家賢想在審訊後才判刑

控方今在庭上透露，已和辯方達成共識，趙家賢的判刑將會在不認罪被告的審訊後進行，而徐子見的代表律師則表示，希望徐的判刑在該審訊前進行，並預計需時40分鐘求情。

袁嘉蔚表明會認罪，但她認為其判刑只需一名法官處理已可以。(資料圖片)

審訊期望可在暑假前完結

代表袁嘉蔚的資深大律師祁志則指， 想盡快處理袁的判刑，因為不知道不認罪被告的審訊何時才完結。法官陳慶偉透露，預計審訊在明年農曆新年後，即二月左右開審，需時55天，希望在明年暑假前完結。

袁認罪認為可由一名法官處理

祁志又指，根據《港區國安法》第46條，律政司可發出證書，指示相關案件毋須在設有陪審團情況下進行審理，並將由3名法官組成審判庭處理案件。惟認罪的袁嘉蔚不屬此情況，認為應根據《刑事訴訟程序條例》和 《高等法院條例》的相關條文，由一名法官處理其認罪和判刑。

控方卻認為，認罪和不認罪的被告，都應由同三名法官處理。法官最終決定，排期至11月28日處理這項法律爭議。

案件編號：HCCC70/2022

29名擬認罪的被告。(詳看下圖)

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18名不認罪的被告。(詳看下圖)