堂食限時解禁｜麥當勞周四凌晨起通宵營業　社工料麥難民進入休息

政府明日（3日）凌晨零時起，進一步放寬社交距離措施，包括取消食肆及酒吧堂食時間限制，意味24小時營運的餐廳，今晚（2日）起可通宵准堂食。



連鎖快餐店麥當勞昨（1日）回應指全線餐廳堂食將回復正常。放寬前夕的晚上遇上熱帶風暴尼格帶來8號風球，《香港01》記者傍晚到深水埗福華街麥當勞視察，食客不多，有人帶着紅白黑尼龍帆布袋，伏在麥當勞餐桌上休息。



社區組織協會組織幹事吳衛東表示，相信一些食肆可開24小時後，會有俗稱「麥難民」的無家者進入，但重申無家者情況不應靠私人機構，而是政府須處理的問題，又指去年9月政府曾推出開放五間臨時收容中心予無家者的先導計劃，最終無疾而終，冀新上場的特首李家超政府可重新考慮。



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福華街麥當勞有帶帆布袋食客伏枱上休息

《香港01》記者傍晚到深水埗福華街麥當勞視察，職員表示今晚起會回復通宵營業，或因打風原因，現場客人不多，至晚餐時份顧客才稍有增加。現場有食客帶同紅白黑尼龍帆布袋，伏在餐桌上休息，但未知是否無家者。另有食客則稱不知道今晚起會通宵營業。

社區組織協會組織幹事吳衛東表示，相信部份無家者已知悉有餐廳回復24小時營業，料今日遇上打風，麥當勞等連鎖餐廳或會有無家者逗留休息，「連鎖店入面有廁所、有水，可以解決無家者個人衛生需要，亦都有瓦遮頭有冷氣，唔使風吹雨打。」

麥當勞深水埗福華街分店11月2日晚，有顧客伏在枱上休息。（劉夢婷攝）

促李家超重申考慮重開無家者臨時收容中心

吳衛東重申不希望給予私人機構壓力，亦讚揚麥當勞等私人機構不介意、亦接納無家者，但強調無家者問題應由政府牽頭解決，「公道講，無家者一定係政府責任。」他提及去年政府曾辦先導計劃，開放五間臨時收容中心予無家者進內，惟最終計劃「試」過後便杳無音訊，冀特首李家超上任後，新政府可重申考慮有關計劃。

吳又指出，今日八號風球，政府有開放臨時收容中心，而中心有一定防疫要求，例如入住人士必須相隔1.5米及做快測，若快測中招，則會召救護車送院或現時會送方艙醫院。他認為開放該些中心，除提供住處予無家者外，更可識別確診的無家者，為他們提供治療之餘，亦能幫助社區抗疫，「可能佢哋（無家者）都唔知自己中咗。」

社協幹事吳衛東。（資料圖片/鄭子峰攝）

政府宿位嚴重不足 無家者未能受惠簡約公屋計劃

他指政府宿位過去8年只增加了10%、約228個位，惟無家者在期間已增過逾倍至1,500多人，宿位供應遠不滿足增長需求，又稱政府雖然推出簡約公屋計劃，惟優先予家庭申請者，無家者卻大部份都是單身人士，相信未能受惠，希望政府可考慮改善。

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旺角銀龍茶餐廳回復通宵營業 一蘭延至凌晨2時

另外，記者亦致電多間在疫情前會開通宵的食肆查詢，其中旺角通菜街的銀龍茶餐廳店員稱，今晚起會通宵營業，惟因打風關係，廚師人手不足，或未能提供部份食物；昔日會開通宵的深水埗青山道翠河餐廳，店員則稱未知何時會恢復24小時營業。

至於天然豚骨拉麵專門店一蘭的銅鑼灣店，職員則稱暫無收到通知恢復24小時營運，但今晚會營業至明日凌晨2時。