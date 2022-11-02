宵夜回歸｜打冷舖今晚開到凌晨4點熟客訂枱撐場　料恢復八成生意

政府明日（3日）起將會解除餐飲業的營業時間和堂食限制，意味由零時零分開始食肆可以通宵營業，久違的「食宵夜」今晚終於回歸。旺角有「打冷」食店負責人表示，疫情前主要做晚市及宵夜生意，一直期待政府於放寬營業時間，很多熟客表明要在放寬當日來撐場，早已預約訂枱，就算颱風尼格襲港，都不會阻礙食客的興致，已打算營業至凌晨四時，預期可以恢復以往宵夜時間生意的八至九成。



政府早前宣布，本月3日解除對餐飲業務處所和表列處所營業時間及堂食時間的限制。換言之，酒吧、酒館、食肆等營業及堂食時間不再受限，可以通宵營業。

雖然天文台今日（2日）下午1時40分改發8號西北烈風或暴風信號，令疫下恢復熱鬧的旺角街道格外冷清，不少商舖及食肆都落閘停止營業，亦有部份食肆在八號風球下仍堅持營業，通菜街的標記樂園潮洲粉麵菜館便是其中一間。

解除營業時間限制 「打冷」舖今晚開到凌晨4時

經營「打冷」的標記，負責人標叔指他們主要做晚市及宵夜，預期八號風球下晚市的生意必定會受到影響，「冇（生意）呀，你睇下條街都知，都冇人行。」他預計今晚的客人都會以街坊及熟客為主，「做吓街坊生意，打風都有嘢食」，故他在預備食材上都有作出調整，以免造成浪費。

標叔明言今晚將會直踩至凌晨四點，不少熟客都早已表示在放寬當日會來撐場支持，早已預留坐位。（馬煒傑攝）

標叔又提到，晚市的生意或會受到影響，但對宵夜的生意仍感到樂觀，特別是明日（3日）起將會放寬食肆的營業時間限制，即可以恢復通宵營業，一直對於放寬期待已久的標叔明言，今晚將會直踩至凌晨四點，有熟客早已表示在放寬當日會來撐場支持，亦有不少已預留訂位，「啲熟客都話等到頸都長埋，想嚟吹下水、飲下啤酒」。

雖然掛起八球波，但外面風力都不算太強，標叔認為風勢「大極都有限，會落波㗎啦」，預計不太會影響熟客來宵夜的興致，更預期可恢復以往宵夜時段八至九成生意。

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八號風球影響午市生意 食店冀晚市補回

而位於旺角花園街的巧麵館，生意亦同樣受到尼格影響。餐廳經理吳先生表示，午市的生意只有平日的一半，唯希望晚市的生意會有好轉，「見好多舖頭都唔開吖嘛，即係佢哋少咗選擇啦，希望會旺返啲啦。」他又提到，雖然少了到旺角購物的市民作為客人，但鄰近仍有住宅，區內醫院在打風時都要運作，食物上仍有一定需求，故繼續營業，「做得幾多得幾多啦。」

11月2日，八號風球下市面情況：

