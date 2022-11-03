11.8起預先登記才可免費檢測　醫衞局：承辦商將協助市民即場登記

政府早前公布，須接受強制檢測的市民及特定群組合資格人士，11月8日起須先網上預約或使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」登記，才可進行免費檢測。醫務衞生局首席助理秘書長徐曉露今日（3日）表示，今次新安排，目的非向市民大眾收費，而是希望市民可善用資訊科技；而預先填好個人資料，亦可減省職員即場資料的時間，以及資料出錯的機會。



徐曉露又說，會在新安排推行初期，要求檢測承辦商派職員在場協助市民即場進行登記。而有檢測承辦商則指，11月8日起會安排職員在檢測站中解答市民問題，如部份長者不懂如何使用安心出行登記，檢測站會放置網上預約平台的二維碼，讓市民即場預約及登記。



▼網上預約▼



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▼登記「檢測登記碼」二維碼▼



市民11月8日起如需到檢測中心進行免費檢測，可先到社區檢測中心網站24小時系統預約，只需填寫簡單的個人資料（包括姓名、身份證明文件號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段。如果不想限定在既定時間進行檢測，市民亦可以使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」登記，只需填寫簡單的個人資料（包括姓名、身份證明文件號碼及聯絡電話）則可以獲得檢測登記碼。

網上預先填寫個人資料為省時

徐曉露今日在港台節目《千禧年代》中表示，檢測站會繼續提供免費檢測服務，供強制檢測、願檢盡檢，以及到公立醫院探訪等人士。不過她直言，市民每次檢測亦要重新輸入個人資料，如有登記碼或網上預約後：「嘟一下、登記一次，之後再攞番出嚟，其實都係好方便。」

她又表示，即使市民已完成網上預約或已有登記碼，仍要帶同身份證及手提電話進行檢測，因要核對登記人士身份及電話號碼是否正確。她又指，現時登記過程中需時最長是輸入姓名及電話號碼的步驟，故如可減省相關時間：「每一個檢測人士慳一分鐘喺現場先做登記，其實一條龍30人、50人，大家減省嘅時間係好多。」

徐曉露強調，新措施目的非向市民大眾收費，而是希望市民可善用資訊科技，減省輪候時間，故已提醒承辦商盡量屆時協助市民即場進行登記。她又稱，雖然現時檢測中心的輪候時間控制在15分鐘以下，不過相關安排亦有很多好處，包括減少登記職員與檢測人士面對面接觸、避免每次人手登記輸入資料時忙中有錯，並相信：「用一次無想像中咁難，畀時間大家係做到嘅。」

以後預約須填地址為及早發現個案

被問到現時檢測不用提供地址，但往後網上預約須提供相關資料，徐曉露回應指目的是希望「早發現、早隔離」，讓衞生防護中心盡快展開追蹤等跟進行動，而地址則可協助中心了解個案會否與大廈其他個案有關連等。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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承辦商加派前線人手協助

檢測承辦商之一、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶在同一節目表示，以往花費不少人手為市民進行登記，如電話號碼及身份證資料等，新措施後相信過程可加快。他又指，政府已要求承辦商設特別櫃位，如市民沒有二維碼，或豁免使用安心出行的人士，亦可由職員協助即場網上預約。他又稱，11月8日起會安排較多前線職員，解釋檢測登記碼的相關問題。

至於收費檢測服務方面，黃利寶指糾費會跟隨政府所設上限，強調：「要做咁快出報告，物流成本高咗，希望做到想快啲同準啲。」另外，他稱承辦商負責的檢測站減少，成本壓力將更大。