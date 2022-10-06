全港設85個核酸檢測站常規化　兩級制自費檢測上限150及240元

醫務衞生局今日（6日）公布，即日起陸續落實一系列提升社區檢測服務的措施，包括將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站，將合共有85個社區檢測中心或檢測站會組成社區檢測網絡，覆蓋全港18區及大部分港鐵站鄰近範圍，政府指粗略估算約七成人口由居所步行最多15分鐘（約一公里範圍內）即可到達中心。

另外，由本月底起85個社區檢測中心或檢測站亦將提供兩級制的自費核酸檢測服務，採樣24小時內收到結果的「標準自費服務」收費上限為150元，採樣12小時內收到結果的「特快自費服務」收費上限則為240元。而目前自願作核酸檢測的人士，由11月將必須使用「安心出行」生成的「檢測登記碼」二維碼，才可接受免費檢測。



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醫務衞生局表示，即日起陸續落實五項提升社區檢測服務的措施，強調：「務求把社區檢測服務做到『多、準、快、易、平』」，進一步便利市民接受核酸檢測。

1.流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站

當局指常規化社區檢測中心及社區檢測站後，合共85個社區檢測中心或檢測站會組成社區檢測網絡，覆蓋全港18區及大部分港鐵站鄰近範圍。粗略估算約70%人口由居所步行最多15分鐘的約一公里範圍內，即可到達社區檢測中心或檢測站。

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2.延長並劃一社區檢測中心和社區檢測站的服務時間

當局表示，32個室內或有蓋的社區檢測中心開放時間將定為每日早上8時至晚上8時，而愉景灣社區會堂的社區檢測中心開放時間則為每日早上10時至晚上時。

至於52個室外的社區檢測站，開放時間一般為每日早上10時至晚上8時，不過部份使用量較高的社區檢測站，包括灣仔修頓遊樂場、觀塘秀明道公園、藍田配水庫遊樂場、將軍澳唐明街公園及馬鞍山遊樂場硬地足球場，則為早上8時至晚上8時。

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3. 社區檢測中心或檢測站將提供兩級制的自費檢測服務

當局表示，由10月下旬起，全部85個社區檢測中心或檢測站將提供兩級制的自費檢測服務，讓市民可取得核酸檢測服務作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。不過當局表示，由於陽性樣本須進行覆核，檢測機構或需較長時間才能發出結果證明。

「標準自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為150元。

「特快自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為240元。

值得注意是，承辦商可設定低於收費上限的服務收費，故不同社區檢測中心／檢測站的自費服務收費，或會因此而有所不同。

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4.擴展現有的預約檢測服務安排

當局指，由11月初起將擴展現有的預約檢測服務安排，屆時預約服務將由現時只涵蓋約40個檢測點，陸續擴展至涵蓋全部85個社區檢測中心或檢測站。市民可經網上預約系統預約檢測，而檢測中心或檢測站亦會優先為已預約的市民提供服務。

5. 社區檢測中心或檢測站將設「綠色通道」

當局將為特定高風險人士，如安老院或護養院員工，於社區檢測中心或檢測站設立「綠色通道」，減少他們現場輪候的時間。另外，由11月起「願檢盡檢」人士必須使用「檢測登記碼」，才可接受免費檢測。當局解釋他們需預先經「安心出行」流動應用程式自行填報登記資料及生成用戶專屬的「檢測登記碼」二維碼，以供每次進行檢測時作即場掃描，取代人手輸入資料，簡化核酸檢測的登記流程。

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當局指，透過具競爭性的採購程序，引入更多檢測機構承辦社區檢測服務。負責營運社區檢測中心或檢測站的承辦商會由現時九間增加至14間。當局強調核酸檢測為診斷新冠病毒的「金標準」，並重申：「特區政府在抗疫路上不會『躺平』，會繼續以精準為原則，致力管控疫情。」當局又提醒市民，約半數的社區檢測中心或檢測站因更換服務承辦商，將於部份日期暫停開放。