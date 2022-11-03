七欖開鑼｜大球場一帶最早明午一時半封路　15條巴士小巴線將改道

香港國際七人欖球賽連續兩年取消和延期後，終獲准在明日起一連三日(4至6日），在香港大球場上演。運輸署今日（3日）表示，為配合賽事舉行，掃桿埔及銅鑼灣將實施特別交通及運輸安排，包括將鄰近大球場的道路封閉，最早會在明午一時半開始，封閉介乎禮頓道與棉花路之間的一段加路連山道及部分希慎道（西行），另有15條巴士或小巴路線智要臨時改道。

運輸署預料，屆時掃桿埔及銅鑼灣一帶的交通會非常擠塞，呼籲駕駛人士請盡量避免駕車前往受影響的地區。



▼2017年國際七人欖球賽賽事▼



+ 2

運輸署今日表示，因應賽事進行，將會施以下特別交通及運輸安排—

交通安排：

．由11月4日下午約1時半、11月5日上午約9時及11月6日上午約7時半起至當日比賽結束，介乎禮頓道與棉花路之間的一段加路連山道及部分希慎道（西行）會封閉

．由11月4日下午約6時半、11月5日下午約5時半及11月6日下午約6時45分起，加路連山道、東院道、東院道支路、棉花路、部分銅鑼灣道（北行）、連道及開平道會封閉，直至人群散去及道路重新開放通車為止

城巴新巴加強多條來往大球場及銅鑼灣的路線服務（城巴新巴圖片）

公共運輸安排：

．城巴第5B號線及新巴路線第8H號線會於比賽進行期間改為循環線，並由11月4日下午約6時半、11月5日下午約5時半及11月6日下午約6時45分起不經加路連山道及東院道

．隧巴第678號線（往上水）會由東院道改為高士威道維多利亞公園外開出

．隧巴第936及936A號線（往銅鑼灣）會由東院道改經加路連山道，往葵涌方向則由棉花路改為摩頓台灣景樓外開出

．銅鑼灣道（南行）聖保祿醫院對面（第11、23B、25A、26、63及108號線除外）及禮頓道（西行）近加路連山道的巴士站會暫停使用

．專線小巴第14M及30號線及居民巴士路線第HR51號線（往銅鑼灣）將由連道改經黃泥涌道；專線小巴第14M（往渣甸山）及居民巴士第HR51號線（往跑馬地）將由連道改經黃泥涌道

賽事結束後加開5條特別路線疏導人潮

．巴士公司於比賽結束時會開辦5條特別巴士路線，包括第2R（往耀東邨）、8R（往小西灣）、25R（往中環交易廣場）、117R（往旺角）及930R號線（往荃灣愉景新城巴士總站），並視乎客量及在場交通情況開出

．隧巴第601及680號線（往金鐘）將由11月4日下午約6時半、11月5日下午約5時半及11月5日下午約6時45分起由禮頓道改經告士打道

．在封路範圍內的路旁泊車位會暫停使用

運輸署呼籲駕駛人士避免駕車前往受影響地區

運輸署指，有關地點將設置適當交通標誌，指導駕車人士。運輸署預計掃桿埔及銅鑼灣一帶的交通會非常擠塞，駕駛人士請盡量避免駕車前往受影響的地區。如遇交通擠塞，駕駛人士應保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

另外，公共運輸營辦商會張貼通告，通知乘客有關的臨時安排。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關巴士及小巴路線改道及遷移車站的安排。運輸署及警方會密切留意交通情況，並在有需要時採取適當措施。