泛民47人初選案　被告伍健偉表示將會認罪　至今認罪人數30人

泛民47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，分批上庭作案件管理聆訊。案中三名被告伍健偉、吳敏兒和譚凱邦今(3日)被押至高等法院處理。其中早前在交付程序表示不認罪的伍健偉，今透過律師向法庭表示將會認罪，即案中認罪的被告增至30人。



被告伍健偉今透過律師向法律確認，伍將會認罪，並同意案情。伍對於何時判刑持中立態度，預計求情需時1小時。

三名今天上庭的被告。(詳看下圖)

至於吳敏兒和譚凱邦則透過律師表示，希望在不認罪被告的審訊前，處理兩人的判刑。吳敏兒的代表律師指，對案情的用字和翻譯準確度有爭議，但認為不需進行紐頓聆訊，此外，吳的律師或會加入袁嘉蔚日前提出的法律爭議，即認為認罪的被告應由一個法官處理判刑而非三個法官。

而現時認罪的被告分別為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽。

30名擬認罪的被告。(詳看下圖)

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不認罪的17名被告包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰 、黃碧雲、施德來、何桂藍 、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄 、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明、吳政亨。而吳政亨將需進行初級偵訊。

17名不認罪的被告。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69、70/2022