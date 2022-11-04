律師陳子遷被私了案　官稱陳受兇殘襲擊無人施援　3男囚19至34月

前年5月有網民發起「反惡歌法大遊行」，律師陳子遷當日路經銅鑼灣時見有店舖玻璃被破壞，譴責示威者是「黑暴」後遭「私了」。涉案3名男子早前承認傷人及非法集結罪，另一名貨車司機亦在受審途中突改認罪，4名被告今（4日）在區域法院接受判刑，暫委法官鄧少雄判刑時稱，當日的集結有預謀，但無周詳計劃，然而襲擊陳的事件發生，明顯令局勢升級，且陳受襲時無人施以援手，陳未有受永久傷害只是幸運，遂判審訊中途才認罪的被告唐健帮囚34個月，17歲少年入教導所，餘下兩名男被告則分別囚25及19個月。



早認罪3被告認非法集結及傷人

首被告唐健帮（33歲，貨車司機），早前否認暴動及有意圖而傷人兩罪。惟待控方舉證完畢，法官裁定表面證供成證後，唐突改承認控罪。另有3名被告：譽韋崙（27 歲）、鄭學洺（25 歲，無業）及王浩雲（17 歲），同樣控暴動及有意圖傷人罪，他們在開審前已表示認罡，並與控方達成協議，3人只認非法集結及有意圖傷人兩罪。

律師陳子遷供稱他當日見有人破壞後大感憤怒，曾指黑衣人是黑暴，之後便遭人圍毆。(資料圖片)

襲擊行為明顯令事件升級

法官判刑指，涉案非法集結由網上發起，有預謀但未有精密、周長計劃。當日有數千名示威者參與堵路、破壞特定商店等，事主陳子遷因而出言責備，卻遭20多人襲擊，歷時約一分鐘。由於事出突然，未有警員即場阻止，亦無證據顯示眾被告有安排、煽動、鼓勵事件發生，但他們的行為明顯導致事件升級。

陳受襲時無人施以援手

法官續指，陳當日孤身一人受襲，有機會激發其他示威者參與襲擊，案發時沒有更多人參與其中，陳沒有受更多的傷害屬不幸中的大幸。另外，陳當時頭部受兇殘襲擊，無人施以援手，稍有不慎，若有人失控將鑄成大錯，可幸陳事後無永久傷害。

唐之後兩度圍毆事主罪責更重

就審訊途中認罪的首被告唐健帮，法官指他是首批襲擊陳的人士之一，之後亦第二度與他人圍毆事主，罪責更重。法官斥其行為令非法集結加入暴力元素，演變成暴動，破壞社會安寧，變相激發他人使用暴力，判其囚34個月；於審前認罪餘下三名被告，報告顯示三人的重犯機會均低，酌情減刑，判譽韋崙囚25個月；鄭學洺因案件患有創傷後遺症，可見其有深切悔意，判囚19個月；年僅17歲的王浩雲則被判入教導所。

法官最後指，本案被告均非兇殘、暴戾，經常使用暴力之輩，只是在特定時空、特定社會氣氛下，因一時愚蠢、魯莽犯案。法官寄語指，希望4人能「忘記背後，努力背後」，成為一個對社會有貢獻的人。

陳子遷遇襲後，網上出現陳遇襲的片段。(詳看以下截圖)

+ 1

陳讉責示威者後遭圍毆

案情指，當日約下午2時45分，有示威者破壞位於禮頓道的I.T. Shop 玻璃櫥𥦬，事主陳子遷見狀譴責示威者，離開時遭一群示威者用雨傘、硬物和徒手襲擊，更被威脅若報警便打死陳。陳之後逃走時被推跌，遭4名被告在內的15人包圍施擊，又腳踢和用長傘等硬物不斷打和踢陳的頭和背部。陳之後站起來再逃走，有示威者把一塊大型金屬路牌擲向陳，但未有擲中。

被打至大量出血身體多處要縫針

示威者其後散去，大量流血的陳則在南華體育會倒地，由該處職員報警。陳被送院治理，其下巴、右頸、左手手掌、左腳需縫針。檢驗後發現，陳的額頭、頭皮等多處裂傷，背部多處瘀傷。

各被告均曾向陳施襲

首被告唐健帮期間曾踢陳的背部三下，及拳打其頭部及背部三下；被告譽韋崙曾踢陳的背一下、拳打他的頭和背部六下；鄭學洺踢陳的背兩下，和拳打他的頭兩下；王浩雲則以長棍狀物件，打陳的背三下。

案件編號：DCCC 65-66/ 2021