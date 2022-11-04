疫情｜新增4516宗確診　入境人數確診比率為3.31%　「0+3」後新低

本港今日（4日）新增4516宗確診，單日確診再回落至4000宗水平，較昨日個案下降了逾一成。今日輸入個案為356宗，由於昨日入境人數為10,749人，故確診比率為3.31%，為9月26日放寬入境措施「0+3」後的新低。



另外，本港再多3宗本地XBB變異病毒株，年齡介乎27至64歲，三人均居住在油尖旺區，當中有一人沒有接種疫苗。



今日新增11人死亡，七日平均死亡人數上升至10.6人，平均死亡率繼10月2日後再次突破0.2%，為0.216%。



今日疫情概覽：



-增4,516宗確診，較昨日下降13.89%，單日個案再度重返至四千宗水平。

-輸入個案356宗，佔同日確診個案比率進一步下降至7.88%。

-新增11人死亡，累計死亡人數為10,439宗，累計死亡率維持0.54%。

-本地感染XBB個案增3宗，累計7宗。

-留院個案累計1,919宗，較對上一日減少66人，新增入院231宗，為近10天的新高。新增10宗危殆及4宗嚴重個案。

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新冠肺炎疫情反覆，本港今新增4516宗確診，較昨日個案下降了逾一成三，當中4,160宗為本地個案，輸入個案則佔7.88%。新增的356宗輸入個案，261宗涉及機場檢測樣本、59宗涉及第一至三日樣本，餘下36宗涉及第四至七日樣本。

由於昨日入境人數為10,749人，故確診比率為3.31%，為9月26日放寬入境措施「0+3」後的新低，七日平均確診為419人，七日平均比率為3.87%。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月26日至11月1日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及91%（七天移動平均比例）。

變種病毒株方面，截至今日零時零分，本港的輸入個案中再新增4宗XBB個案，本港的輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及25宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案方面，香港再新增3宗XBB個案，年齡介乎27至64歲，全住在油尖旺區，當中有一人沒有接種疫苗，其餘兩人則分別接種一劑疫苗及三劑疫苗。本港個案中累計發現七宗XBB、八宗XBD、一宗BA.2.75.2及14宗BQ.1.1亞系個案。

截至今日凌晨零時零分，共有1919名確診病人留醫治療，較對上一日減少66人，當中有231名新增確診病人，為近10天的新高。留醫的病人中，172名病人正接受氧氣治療，另有11名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報10名危殆病人及四名嚴重病人，現時合共有41名危殆及42名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。

另外，今日新增11人死亡，分別為6男5女，年齡介乎42歲至104歲，當中5人來自院舍，有7人打三針，4人沒有打針資料。七日平均死亡人數上升至10.6人，平均死亡率繼10月2日後再次突破0.2%，為0.216%。

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學校方面，共有634宗呈報個案，分布在432間學校，當中包括530名學生及104名教職員。另外有10間學校各有一斑停課，另外明我幼稚園有兩班別要停課。

至於院舍方面，有四間院舍有陽性個案，分別為3間安老院舍及1間殘疾人士院舍，共有6名院友確診，當中如意護理安老院佔半，另有13名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1. 如意護理安老院

2. 仁愛護老中心有限公司

3.香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1. 柏齡護理院



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