強制檢測︱48幢上榜　涉半山區御景臺、清水灣半島、麗港城等

醫務衞生局今晚（4日）發出最新一份強制檢測公告，共48幢大廈上榜，當中43幢因多宗陽性檢測個案而上榜，涉半山區御景臺、大角咀港灣豪庭、將軍澳清水灣半島、茶果嶺麗港城及沙田第一城等。以觀塘區及沙田區佔最多，各有5幢上榜。



政府提醒任何人倘在10月29日至11月4日身處有關大廈超過2小時，須在周六或周日（5日及6日）進行核酸檢測。



▼11月4日 強制檢測公告大廈名單▼



觀塘區及沙田區各佔5幢

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有48幢大廈被納入強制檢測公告，當中以觀塘區及沙田區最多，各佔5幢，包括觀塘區的茶果嶺麗港城 33 座及牛頭角得寶花園 F 座、沙田區的沙田第一城 10 座及馬鞍山新港城 J 座等。

東區、葵青區及深水埗區分別有4幢上榜。東區方面，北角富澤花園富慧閣、鰂魚涌康怡花園 E1 座及柴灣藍灣半島 5 座等均上榜；葵青區的青衣美景花園 6 座、青衣灝景灣 11 座及葵涌葵盛東邨盛樂樓亦在強檢之列。深水埗區則有荔枝角清麗苑麗建閣、長沙灣蘇屋邨海棠樓及長沙灣昇悅居 5 座等。

另外，黃竹坑南濤閣 1 座及荃灣海濱花園海逸閣亦同樣上榜。

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將軍澳清水灣半島及蔚藍灣畔均是第7座上榜

另外，中西區、九龍城區、 西貢區及元朗區亦各3幢。在中西區，半山區慧豪閣2 座及上環康威花園 A 座均在名單內；至於九龍城區則有九龍城德朗邨德璋樓及土瓜灣錦華大廈；而西貢區則主要集中在將軍澳，分別為將軍澳清水灣半島 7 座及將軍澳蔚藍灣畔 7 座等，元朗區就有元朗新時代中城 M6 座及元朗洪福邨洪悅樓。

污水樣本檢測呈陽性的地點則有5幢，大埔大埔中心連續三日上榜，大埔中心11座及12座的居民都需要接受強檢。另外，長沙灣泓景臺 8座亦有上榜。

▼11月4日 確診大廈名單▼



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確診大廈新增3000幢

確診大廈方面，共9,120幢大廈上榜，其中2,999幢大廈為新上榜或再有確診案。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括西營盤Kensington Hill、中半山君珀、北角Braemar Heights 瑞蘭、鰂魚涌君豪峰、愉景灣尚堤珀蘆、東涌藍天海岸3座及何文田Dunbar Place等。

11月4日強檢大廈：



陽性檢測個案曾到訪的地點：



秀茂坪寶達邨達佳樓

茶果嶺麗港城 33 座

藍田康栢苑金栢閣

牛頭角得寶花園 F 座

秀茂坪曉光街44 號富華閣



慈雲山慈愛苑愛寧閣

黃大仙啟德花園 5 座



大角咀港灣豪庭 3 座



半山區干德道22 號慧豪閣2 座

上環康威花園 A 座

半山區堅道 46 號御景臺



長沙灣昇悅居 5 座

長沙灣蘇屋邨海棠樓

深水埗澤安邨麗澤樓

荔枝角清麗苑麗建閣



九龍城德朗邨德璋樓

何文田何文田邨逸文樓

土瓜灣馬頭涌道 111-127號錦華大廈



荃灣海濱花園海逸閣



上水彩園邨彩湖樓



元朗屏欣苑屏彥閣

元朗洪福邨洪悅樓

元朗新時代中城 M6 座



東涌裕東苑賀東閣

東涌逸東二邨謙逸樓



將軍澳叠翠軒 4 座

將軍澳清水灣半島 7 座

將軍澳蔚藍灣畔 7 座



沙田水泉澳邨嶺泉樓

沙田駿景園 1 座

馬鞍山錦英苑錦雅閣

馬鞍山新港城 J 座

沙田沙田第一城 10 座



葵涌葵盛東邨盛樂樓

青衣灝景灣 11 座

青衣長安邨安清樓

青衣美景花園 6 座



北角富澤花園富慧閣

柴灣藍灣半島 5 座

鰂魚涌康怡花園 E1 座

柴灣仁樂大廈 B 座



黃竹坑南濤閣 1 座



污水樣本檢測呈陽性的地點：



大埔廣福邨廣祐樓

大埔大埔中心 11 座

大埔大埔中心 12 座

觀塘安達邨賢達樓

長沙灣泓景臺 8座

