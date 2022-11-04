政府分別突擊兩幢強檢大廈　28人違強檢公告　當中13人共罰13萬元

多個政府部門今早（4日）分別到兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，行動中共檢查了780人，28人未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中13人發出10,000元定額罰款通知書，為庫房進帳13萬元。



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鯉安苑鯉怡閣3人違強檢 其中2人各罰1萬元

環境及生態局與環境保護署今日聯同觀塘警區和衞生署，到觀塘鯉安苑鯉怡閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，是次行動共檢查330人，當中3人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令。政府向其中2人發出了10,000元定額罰款通知書。行動於今日上午約8時開始至11時結束。

藍灣半島8座25人違強檢 其中11人各罰1萬元

至於東區民政事務處就聯同東區警區和衞生署，到小西灣藍灣半島8座的出入口查核受檢人士的檢測證明，是次行動共檢查450人，當中25人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。政府向其中11人發出了10,000元定額罰款通知書。行動於今日上午約7時半開始至10時45分結束。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。