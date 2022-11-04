天宇海、海典灣及冠熹苑等多處污水呈陽性　政府派四萬套快測包

港府今日（4日）公布，因應沙田及九龍城區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的地點包括馬鞍山嘉華星濤灣和天宇海，以及何文田冠熹苑和冠德苑等。



▼11月4日部份污水呈陽性地點▼



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉及的地點包括：

．沙田區 — 嘉華星濤灣、天宇海及海典灣

．九龍城區 — 冠德苑、冠熹苑及浙江街與江蘇街附近一帶住宅

九龍城區污水結果呈陽性地區。（政府新聞網圖片）

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼11月2日 限時堂食令解除的旺角食肆▼

