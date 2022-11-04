七人欖球門票｜成人三日Pass官網仍有售　日票售罄【附入場須知】

闊別三年的「國際七人欖球賽」由今午（4日）起，一連三日在香港大球場舉行。惟因應本港防疫措施，入場人數上限為85%，場內可容納逾3萬名球迷觀賞賽事。早前政府容許觀眾在席內進食包括飲酒，但入場前仍須出示快測陰性證明，以及使用安心出行。



最早的賽事將在今午3時40分舉行，目前官網仍有3日門票可發售，先到先得，售完即止，3日成人門票為1,950元、小童則為950元。至於授權售票平台Klook的一日門票則已全部售罄。



▼2017年國際七人欖球賽賽事▼



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小童門票必須連同成人門票購買 連服務費售$989

「國際七人欖球賽」目前有兩個平台提供售票服務，其中官方售票網站（按此），僅售賣3日門票，成人門票為1,950元，另收服務費78元，即合共2,028元。

小童門票即12歲以下人士，必須連同成人門票一同購買，售950元，並收取服務費39元，即若1名成人及1名小童，連同服務費合共收3,017元。至於2歲或以下幼童入場毋須門票。

付款方式方面，僅接受3款信用卡，包括Visa、MaterCard及American Express。所有門票均為電子門票，觀眾須先下載門票，並在手機上出示，經檢查後便可入場，但列印門票或使用截圖，將無法進入會場。

至於授權售票平台Klook則售賣一日門票，收費為1,010元，不過現已全部售罄。

入場須出示快測陰性證明 場內准飲食包括飲酒

防疫措施方面，觀眾在賽事期間可在場飲食，包括酒精在內的飲品，但非飲食期間必須重新戴上口罩。觀眾在入場前，須出示同日完成的快測陰性結果，以符合「疫苗通行證」的規定，同時亦須使用「安心出行」掃瞄二維碼。

今屆「七欖」共有16隊勁旅參賽，包括阿根廷、澳大利亞、加拿大、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、日本、肯尼亞、新西蘭、薩摩亞、南非、西班牙、美國、烏拉圭及香港。首場在周五下午3時40分舉行，「打頭陣」為愛爾蘭對肯尼亞。

交通安排詳情︰

．由11月4日下午約1時半、11月5日上午約9時及11月6日上午約7時半起至當日比賽結束，介乎禮頓道與棉花路之間的一段加路連山道及部分希慎道（西行）會封閉；

．由11月4日下午約6時半、11月5日下午約5時半及11月6日下午約6時45分起，加路連山道、東院道、東院道支路、棉花路、部分銅鑼灣道（北行）、連道及開平道會封閉，直至人群散去及道路重新開放通車為止。

公共運輸安排詳情：

．城巴第5B號線及新巴路線第8H號線會於比賽進行期間改為循環線，並由11月4日下午約6時半、11月5日下午約5時半及11月6日下午約6時45分起，不經加路連山道及東院道；

．隧巴第678號線（往上水）會由東院道改為高士威道維多利亞公園外開出；

．隧巴第936及936A號線（往銅鑼灣）會由東院道改經加路連山道，往葵涌方向則由棉花路改為摩頓台灣景樓外開出；

．銅鑼灣道（南行）聖保祿醫院對面（第11、23B、25A、26、63及108號線除外）及禮頓道（西行）近加路連山道的巴士站會暫停使用；

．專線小巴第14M及30號線及居民巴士路線第HR51號線（往銅鑼灣）將由連道改經黃泥涌道；專線小巴第14M（往渣甸山）及居民巴士第HR51號線（往跑馬地）將由連道改經黃泥涌道。

．巴士公司於比賽結束時會開辦5條特別巴士路線，包括第2R（往耀東邨）、8R（往小西灣）、25R（往中環交易廣場）、117R（往旺角）及930R號線（往荃灣愉景新城巴士總站），並視乎客量及在場交通情況開出

．隧巴第601及680號線（往金鐘）將由11月4日下午約6時半、11月5日下午約5時半及11月5日下午約6時45分起由禮頓道改經告士打道

．在封路範圍內的路旁泊車位會暫停使用