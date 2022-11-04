台灣開關｜11.7起准港人跟團入境　縱橫遊$2999四天團一日已成團

台灣陸委會昨（3日）宣布下周一（7日）起放寬港澳人士，可經旅行團方式入境。縱橫遊隨即推出4日及5日團，團費分別為2,999元及3,999元，惟受簽證時間所限，兩團同樣最快本月18日出發，相關旅行團今日已成團。



縱橫遊常務董事袁振寧透露，截至今日已接獲逾300宗電話查詢，估計經過日本等地相繼開關，台灣當局對旅客制定的防疫措施，相信並不會過於苛刻；另一旅行社東瀛遊則稱暫未推出台灣旅行團。



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放寬港人經旅行團入境 每團上限40人 最長逗留15日

台灣自10月13日起實施「0+7」措施，旅客毋須接受居家檢疫，只須7日自主防疫，旅客持有兩日內的快測陰性結果，便可外出堂食，惟當時的安排並不適用於中港澳旅客，因此港人仍未能到台灣旅行。

至昨日，台灣陸委會宣布，因台灣境內疫情未有顯著上升，下周一起准許港澳人士，經旅行團入式入境。惟每團人數規定為5人以上、40人以下，逗留時間為15天，未來將會持續檢討，考慮逐步調整中港澳旅客的入境措施。

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縱橫遊推四天及五天行程 乘國泰航班已成團

縱橫遊常務董事袁振寧透露，自昨日台灣放寬的消息傳出，截至今早，其Whatsapp熱線已接獲逾300宗查詢，18日首團出發的4日團及5日團，亦已相繼成團。其中4日團特別受歡迎，本月中及月底亦有數團，即將可成團。

當中4日團目的地為台北，乘搭國泰航空，行程包括入住北投溫泉旅館、天燈之鄉平溪、遠眺台北101大樓、品嚐金品小籠包等，團費為2,999元，連同稅項及旅遊保險，實收4,150元。

至於5日團目的地包括台北、阿里山、南投、嘉義，乘搭國泰航空，行程包括阿里山森林小火車、日月潭風景區、逢甲夜市、十分瀑布，團費為3,999元，連同稅項及旅遊保險，實收5,505元。

簽證需時7個工作日 料台灣入境措施相對不苛刻

袁振寧表示，台灣為港人疫情前第三大熱門的旅遊目的地，一年約有100萬人次。他認為，飛往台灣的時間較短，氣溫較日韓暖和，加上當地消費物價較低，同樣設有溫泉設施，預期可吸引港人到當地旅遊，包括須照顧小孩而不願出行時間過長的家長。

雖然目前台灣未公布具體細節，但他認為日本早前的入境措施，為台灣可仿傚的對象，估計對旅客制定的防疫措施，並不會過於苛刻，「𠵱家咁多國家都開放嘅時候，相信唔會好辣。」他亦指，當局已通知簽證須7個工作日處理，因此估計本月17日可領簽證，18日即可出發。

四天團團費與疫前相若 縱橫遊今推七日環島團 12月出發

至於價錢方面，他以台北4日團為例，疫情爆發前團費約2,700元，即目前僅貴約300元。他又指，除了4日團及5日團外，今日亦推出7日環島團，最快12月7日出發，行程包括太平洋鐵道體驗、知本老爺溫泉、矽谷溫泉會館等，團費為5,499元。

東瀛遊︰審視情況再推出相關旅行團

至於東瀛遊則未推出台灣旅行團，執行董事禤國全表示，須了解台灣的情況，並與航空公司查詢機位情況，以及考慮當地的觀光及餐食。「暫時冇乜嘢即刻決定到，因為整體情況未明朗。」

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