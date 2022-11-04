安樂機電罰$1.5億　競爭法學者形容具阻嚇力　合作協議省訴訟資源

競爭事務委員會今日（4日）宣布，前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程，旗下公司安樂機電承認違反競爭法，罰款1.5億元。港大法律學院教授、曾擔任競委會委員的鄭建韓表示，1.5億元為香港競爭法案件史上罰款最高數字，料可起阻嚇作用：「好多中小企未必清楚罰款點計，見到原來罰咁多，都會諗以後小心啲。」



另外，競委會與安樂機電達成「合作協議」的做法，鄭建韓解釋是十分常見，尤其是牽涉合謀定價等明顯違法的行為。他舉例指，美國現時牽涉合謀定價或圍標的案件，基本上已不會進行訴訟，全透過合作協議解決。



$1.5億屬香港競爭法最高罰款案件 條例列明罰款計算法包括涉案公司營業額

作為首屆競爭事務委員會委員，鄭建韓表示1.5億元罰款為香港競爭法案件中，有史以來罰款最高的數字。他指，競爭法條例中列明罰款的計算方法，是根據涉案公司的營業額計算，而安樂規模大及營業額高，故今次罰款達過億元。

曾任競委會委員 鄭建韓料今次罰款額可起阻嚇及宣傳作用

被問到罰款是否具阻嚇性，鄭建韓認為可收到阻嚇作用：「（阻嚇力）一定比罰幾百萬大好多，好多中小企未必清楚罰款點計，見到原來罰得咁多，都會諗以後小心啲。」他又解釋，本港不同法律範疇下，亦甚少出現過億元罰款，故相信今次案件吸引到輿論注意，起宣傳作用外。不過金額是否足夠，他指較難一概而論：「有啲人罰晒佢成副身家都會犯案，有啲人罰少少都覺得好肉痛。」

若涉明顯違法 「合作協議」常見 鄭建韓：因基本無得打

至於合作協議是否常見？他指執法機關與涉案公司達成合作協議情況十分普遍，尤其是牽涉合謀定價等明顯違法的行為：「當執法機關有有力嘅證據，其實基本上無得打，唯一懸念係罰幾多錢。」

案情指出安樂及信興兩間互為競爭對手的冷氣工程供應商，在2015年1月14日至2019年12月4日期間，在香港提供冷氣工程時合謀定價、瓜分市場或圍標。（資料圖片）

美國牽涉合謀定價或圍標案件 基本已全以合作協議解決

鄭建韓舉例指美國是競爭法執法最成熟的國家，當地現時牽涉合謀定價或圍標的案件，基本上已不會打官司進行訴訟，而是透過合作協議解決案件。他指，競委會前行政總裁冼博崙亦是美國人，他在任期間亦努力在港推動合作協議：「如果大家都知競委會喺單案上有有力嘅證據，同競委會打都無意思，就會同競委會合作。」

他又解釋，合作協議可為競委會節省資源。而競委會其中一個目的是建立案例，讓社會及公司知道違法行為的定義，而合謀定價及圍標等行為經過最早的數宗案例後，基本上已毫無疑問是違法行為：「再打落去對樹立案例、闡釋競爭法應用，同埋對商界提出指引方面都已經無咩幫助，競委會都無咩特別需要同對方打官司。」