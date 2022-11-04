港產太空人｜議助參加選拔冀帶蟹上太空：已放棄夢想突有機會成真

國家首次在港選拔載荷專家，創新科技及工業局局長孫東早前稱收到120份申請，郝小添是其中一人。在科技大學計算機科學博士畢業，郝小添是初創公司首席技術官，做太空人一直是他的夢想，但由於機遇太少，心中早已放棄，直到國家宣布在香港及澳門招募載荷專家，太空夢重然：「二十多年前的夢想，這次有機會。」



作為首席技術官，他與初創公司研究如何結合科技及水產養殖，假如他真的成為載荷專家，現為立法會議員助理的他最想帶到太空的，亦是其研究對象—蟹，他表示想觀察及研究蟹在太空無重狀態下的反應及改變等。



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立法會議員吳傑莊的議員助理與載荷專家兩者看起來毫不相關，但原來郝小添除了是議助，於科技大學修讀計算機科學博士畢業，正職是初創公司人工智能農業科技（香港）有限公司的首席技術官，結合人工智能與水產養殖，並以更有效的養殖方式提高成效。

當科學家及太空人一直是夢想 後者一度變得遙不可及

郝在青島長大，再到香港科技大學就學，成為科學家及太空人一直以來都是夢想：「旅行好多地方都可以去，太空冇咩人可以去，都想去睇睇。」到香港升學後，由於欠缺機會，要成為太空人變得遙不可及，所以他專心成為科學家，沒有想過還有機會可以成為太空人，「二十多年前的夢想，反而這次有機會。」

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因在海邊長大的關係，郝小添特別喜愛食海鮮，蟹便是他的研究對象，他研發的一套養殖系統，透過人工智能技術監控養殖場內蟹脫皮的時間，以在最適當的時間將蟹捉起，出產最多的軟殼蟹及重皮蟹，經試驗後在屯門的養殖場一個月已可出產近500隻軟殼蟹或重皮蟹。

醉心研蟹 郝小添冀觀察蟹在太空無重狀態下的改變

郝表示，如果讓他幸運地當選載荷專家，他最想一同帶上太空的便是蟹，他指出以往都有例子是帶辣椒到太空並觀察變化，所以他亦想帶蟹上太空看看會不會有甚麼改變，例如在無重狀態下的反應、生長速度、基因會否改變等。

吳傑莊：今次機會可讓小朋友知道在香港也可發展航天夢

至於吳傑莊，他認為今次機會可以讓小朋友知道在香港也可以發展航天夢，更可以吸引更多外地或內地學生來港做研究生，同時促進更多學生選修你嘅功課，對香港的創科發展而言非常樂觀。

他認為郝小添的年紀在一眾申請者中算是年輕，身體質素上有一定優勢，至於議助突然去了選拔太空人，他笑言若郝當選便要另請人幫手，但亦表示若郝能夠為國家航天科技作出貢獻，也值得高興。

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