港產太空人︱載荷專家招募今晚截止　黃偉綸：昨日已收近50份報名

國家首次在香港選拔載荷專家，招募期今日（27日）晚上11:59結束，財政司副司長黃偉綸表示截至昨日（26日）已收到近50份報名，當中有來自大學、科研機構及企業等的科研專家，而各招募渠道亦正陸續提交表格，呼籲有志在航天領域貢獻國家的人士把握機會報名。



黃偉綸表示，載荷專家選拔截至昨日（26日）已收到近50份報名。（資料圖片）

國家啟動第四批預備航天員選拔工作，並首次在港澳地區選拔兩名載荷專家，港區招募期由本月6日開始，財政司副司長黃偉綸在其Facebook表示，截至昨日（26日）已收到近50份報名，當中有來自大學、科研機構或企業等的科研專家，而各招募渠道亦正陸續提交表格。

黃偉綸Facebook披露已接獲50份申請。（黃偉綸Facebook截圖）

有意參加計劃的港人，須向其所屬大學、指定機構或企業取得第一部份報名表格；至於非指定機構則要向創新科技署索取報名表，並經所屬大學或機構將表格提交至創科署，署方將向候選對象發放第二部份報名表格。

應科院月初表明有興趣 稱有10人符合資格

作為報名渠道之一的應用科技研究院行政總裁葉成輝月初接受訪問時表示，應科院內已有約10名符合資格人士表明有意參加選拔，大部份修讀工程科目為主，以電子工程佔最多，亦有修讀物理科等。他表示今次的機會難得，院內員工都十分踴躍希望參選。

有意申請參加選拔的人士，必須是香港永久居民中的中國籍公民，年齡為30至45歲；男性身高為162至175厘米、女性為160至175厘米，必須身體及心理健康，沒有會影響飛行的過敏史及家族病史，兩眼裸眼視力均不低於0.1，矯正後視力不低於0.8，亦無色盲。另外，須擁有相關專業領域的博士學位，包括生物學、心理學、材料學、物理學、化學、生物醫學工程、機械工程、電子工程、天文學等，並從事相關專業經驗時間不少於三年。

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