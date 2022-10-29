港產太空人暫收120份報名　男女六四比　孫東：他們的專業性很強

國家首次在港澳選拔載荷專家，香港的招募期周四（27日）晚截止，創新科技及工業局局長孫東今（29日）表示，已收到120份申請，120人當中，男女比例為六比四，超過一半是生物醫學工程、機械工程或電子工程專家。他稱對社會反應熱烈感振奮，下階段會收集候選人個人及家庭資料，並與醫管局配合，為他們做身體檢查、心理評估等。



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50人來自香港各大學 28人為政府部門及醫管局人才

孫東今出席活動後表示，120名報名者當中，50人來自香港各大學、22人為政府支持的五所研發中心和生產力促進局、8人來自科學園或數碼港園區公司、28人來自政府各部門及醫管局，其餘12人是其他他科研機構及公司，下階段會收集候選人個人及家庭資料，並與醫管局配合，為他們做身體檢查、心理評估等。

孫東指出，報名者均已按國家要求，全部是香港永久居民，形容他們的專業性很強，超過一半是生物醫學工程、機械工程或電子工程專家，另外有物理學、化學、心理學及天文學等，均是各界別的專業人士。

孫表示，對社會反應如此熱烈感到振奮，再次感謝國家對香港信任、各機構的提名等，亦希望香港全體市民與120名候選人的心連在一起，陪伴他們走到成功的最後一刻。

創新科技及工業局長孫東。（資料圖片/梁鵬威攝）

中大、理大、城大均有人報名 涉物理、工程、醫學等範疇

「港版太空人」報名期已結束，《香港01》早前向多間院校及相關機構查詢，其中中大、理大、城大均稱有人報名，涉及物理、地理、工程、醫學等範疇，而據了解應科院內亦最少有6人報名參選。

根據政府早前公布，報名者須先填寫報名表格第一部份，並將表格交予其所屬大學或機構，由有關大學或機構填寫意見後遞交至創科署，名者若入圍成為候選對象後，創科署會直接以電郵向入圍者發放第二部份報名表格，並需在指定期限內自行填妥，並電郵至創科署。