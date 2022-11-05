七欖｜奇裝異服搶Fo　看台驚現「紅碼人」　女觀眾變人肉安心出行

疫情來襲近三年，七人欖球賽今（5日）進入第二日，相較昨日人流明顯增加，不少人更悉心打扮入場，不少奇裝異服與「疫情」有關。在大球場南看台，一班外籍觀眾身穿印有「安心出行」的「紅碼」T恤觀賽，玩味十足，亦有女觀眾在身上掛著大型「安心出行」二維碼牌，盼快重回除口罩日子：「其實咁先正常，露天地方可以除口罩。」



不少觀眾於走廊進食 大會職員未見勸喻

七人欖球賽吸引大批市民進場，大會規定觀眾只可在座位飲食，惟不少觀眾於走廊進食，康文署職員或大會職員亦沒有勸喻。李小姐表示，在走廊進食亦沒有職員看管，她不擔心受感染，又稱，對於疫情之下再次舉辦大型賽事感到開心。

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不少觀眾除罩觀賽 保安高舉標示語提醒

中午4時後，南看台入座率高達8成，大部份觀眾除下口罩觀看賽事，看台前不時有保安舉出標示語提醒市民戴上口罩。

在身上掛著大型「安心出行」二維碼的April 表示，裝扮是為顯示香港抗疫已久：「其實咁（七欖現場）先係正常，露天地方可以除口罩。」她稱，今日入場人次比想像中少，但若之後大型賽事有相關限制未必會去，因為會影響興致。

不少市民的打扮亦與疫情相關，包括保護衣、快測等，刻意身穿印有「安心出行」的「紅碼」Tee恤進場，他們入場前有向工作人員出示快測陰性記錄的照片，但未有回應記者如此打扮的用意。