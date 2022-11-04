七欖開鑼｜廿載球迷：很興奮終可再次入場　觀眾忘形喝采無戴口罩

香港國際七人欖球賽闊別兩年多後，今日（4日）起一連三日終在香港大球場復辦。首日港隊壓軸在最後一場賽事，與勁旅澳洲隊對戰，看台上不少球迷舉杯暢飲，場面熱鬧，亦有不少人除下口罩打氣歡呼喝采。有觀看七欖逾廿載的球迷表示，很興奮終可再次入場，形容氣氛仍然高漲和精彩，惟參賽對伍大減，對此感到失望。



今日下午入場入數不多，至傍晚收工時分起，入場人數逐漸增加，但仍未達85%入座率上限，往日氣氛最熾熱的南看台只得一半滿。警方亦增派人手在看台維持秩序。



香港國際七人欖球場今日（4日）開鑼，有疑「蛇王」觀眾舉起紙牌着不要拍攝他，因老闆以為他在工作中。（張浩維攝）

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英國旅客：香港充滿活力、多變、很有趣

來自英國的Callum和愛爾蘭的Ashley，5時許才入場，二人3個月前才來港定居，久仰七欖是國際大賽，故特意購票入場，是首次在港觀看七欖。Callum形容沿途風氛十分精彩（amazing）和刺激（excited），是必看賽事之一。二人亦樂見政府在球賽開始前，為場內飲食「開綠燈」。

二人來港短短數月，Callum形容香港充滿活力、多變、很有趣，步伐亦急速，很喜歡此地。至於入場仍要戴口罩，Ashley表示，二人上一個定居地為杜拜，當地亦要戴口罩，故早已習慣有關防疫規定。

在港定居26年球迷：人流較往年下跌 感到失望

在港定居26年的Petra已觀看賽事逾20年，近乎每年均會購票入場，女兒亦是欖球員，故今日一家大細重臨大球場，「我很高興、我女兒亦很高興球賽可重新舉行。」

她表示，七欖一直都很精彩，今年亦然，是人人都喜愛的大賽，惟她慨嘆今日人流較往年大減感到失望，而參賽隊伍亦大減至僅十六七隊，對此感到失望。

從南非開普頓來港3年的Daniel則打扮成「陽具」，加入「扮鬼扮馬」的行列。（林穎嫺攝）

扮成「陽具」入場 準備大肆喝酒

從南非開普頓來港3年的Daniel則打扮成「陽具」，加入「扮鬼扮馬」的行列。他透露，明日將會轉造型，打扮成海盜。Daniel三年前抵港，他指當時剛好錯過了上屆七欖（2019年4月初），一直聽聞本港的七欖十分精彩，久候兩年多後，終可再到現場觀賽，亦樂見政府在開賽前准許在場內飲食，他將會大肆喝酒。

他續指，來港是要感受香港的機遇，這裏亦可讓他盡情表達自己，故才特意打扮成「陽具」，形容很喜歡這樣的香港。

▼11月4日 香港國際七人欖球賽開鑼▼

