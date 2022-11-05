許樹昌：本港防重症屏障高　七欖可作試點　無反彈可放寬防疫措施

本港新冠肺炎疫情持續平穩，不少市民亦希望政府再放寬防疫措施。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（5日）在,電台節目表示，入境措施放寬至「0+3」後，暫時未見對整體疫情有大影響，加上本港現時接種率高：「其實都幾穩陣，所以都有條件再放寬。」



近期本港舉辦多項大型活動，包括國際金融領袖投資峰會及國際七人欖球賽等，許樹昌認為政府可審視對本港疫情的影響，以及有否出現大反彈：「如果無嘅話，相信政府會有多啲信心放寬防疫措施。」七欖觀眾可在現場飲食，他指可作為試點，如沒有引起反彈，相信其他本地活動都可放寬飲食限制。



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許樹昌今日在商台節目《政經星期六》中指，本港近日疫情漸見穩定及緩和，日均新增確診個案約4000多宗，病毒即時繁殖率貼近1，未有持續上升。他相信，社區已經有很高的防重症屏障，死亡個案不多，很多死者並未完成接種疫苗。

至於新變異病毒株陸續出現，他指本港逾90%感染個案仍屬Omicron BA.4或BA.5，最近在新加坡廣泛出現的XBB變異株，雖然傳播性較高，亦令疫苗保護功效打折扣。而現時新加坡疫情亦開始回落，每日新增個案數目與香港相近，相信是因新加坡與香港情況相似，接種率高，因此輕症多、重症少，醫療系統亦可負荷。

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政府日前放寬本地防疫限制，許樹昌認為兩周內可見到對本地疫情影響，而本港現時有疫苗通行證，以及很多人進行快速檢測，相信出現「大反彈」的機會很微。至於入境措施放寬至「0+3」，他指入境個案現時佔本港整體個案約8％至9%，現時已有條件放鬆入境防疫措施：「暫時睇唔到對整體疫情有大影響，加埋𠵱家接種率高，又有口服藥，其實都幾穩陣，所以都有條件再放寬。」

近日旅行社提倡「團出團入」，許樹昌認為建議可行而近日本港舉辦金融峰會及七欖，入境人數增加，相信政府可審視對疫情的影響，以及有否出現大反彈：「如果無嘅話，相信政府會有多啲信心放寬防疫措施。」被問到是否可取消旅客入境時核酸檢測？許樹昌指政府較謹慎，希望知道有沒有變種病毒流入香港，故核酸核測亦有其作用。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／歐嘉樂攝）

至於冬季流感方面，許樹昌指近兩年多疫情下，市民有戴口罩及遵守防疫措施，故沒有接觸到流感：「威爾斯醫院最後一宗（流感）個案已經係2020年2月。」他認為「0+3」下外遊市民增加，或會帶病毒回港，而外地亦出現爆發，故呼籲高危人士應打流感針。不過他強調市民毋須太擔心：「估計今個冬季都唔會除口罩，可以減低感染呼吸道疾病風險。」

復必泰疫苗幼兒版日前抵港，許樹昌強調幼兒版疫苗是成人版的十分一，而兩針間距八周，第三針是第二針後的三個月才接種，相信出現心肌炎的風險很微。美國已開始接種一段時間，暫時沒有留意到出現心肌炎，故市民不用太擔心。

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