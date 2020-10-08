皇都戲院｜戲院保育變藝術表演場地　日後申聯合國教科文組織認可

屹立北角近70年的皇都戲院，獲古諮會列為一級歷史建築，今日（8日）新世界以底價47.7億元投得。 新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱，皇都戲院為港人集體回憶，保育團隊集合外國及本港的精英，以最高規格復修戲院部份，完成後會申請聯合國教科文組織認可，料明年內會正式推出保育方案。

新世界以底價47.76億元投得皇都戲院。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱，料明年內會有保育方案。（羅君豪攝）

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱，皇都戲院為港人集體回憶，當中最具代表性的屋頂飛拱形混凝土桁架會獲保留，於進行保育及復修後有望可開於予公眾入內「打卡」。他稱，保育團隊會集合外國及本港保育界精英，以最高規格制定保育方案，完成後會向聯合國教科文組織申請認可。

他稱，由於今日才透過拍賣統一業權，保育團隊要入內進行勘探等工作，其後才可制定保育方案，適時會再向外界公布。新世界指，於下月中才正式取得皇都戲院，料於明年會公布具體方案。

北角皇都戲院大廈進行強制拍賣，投得的新世界發展宣布啟動保育計劃，將盡力保育整座戲院和天台「飛拱」的桁架建築。（李澤彤攝）

新世界今日宣布，會原幢戲院保留活化，至於住宅部份則會清拆。新世界表明活化方案會以「三保」為主，即保建築、保飛拱、保用途，復修整個戲院部分的外牆、天台拋物線型桁架，以及重構集戲院及劇院於一身的藝術表演場地。