皇都戲院開始前期鑽探工程　料於明年首季完成　座椅組件獲保留

皇都戲院大廈早前公開拍賣出售，新世界以底價47.7億元投得，成功統一所有業權，成為歷來最大宗單一強拍個案。新世界當時指會啟動皇都戲院保育計劃，包括保留及復修該幢一級歷史建築，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築。 新世界指，建築團隊將於周三（23日）開展前期的鑽探工程，而建築物內部分有歷史價值的物件，包括戲院殘餘座椅組件亦將會保留。工程料將於明年首季完成。

皇都戲院的殘餘座椅組件亦將會妥善保存。（新世界提供圖片）

聘用復修「大館」英國建築事務

新世界指，建築團隊將開展前期的鑽探工程，並抽取樣本，以分析戲院的地基結構。同時根據項目保育顧問、英國建築事務所Purcell的評估，把戲院內部有歷史價值的物件運走並妥善保存，其後會清拆桌球室的地台及假天花等，重見舊戲院遺跡面貌。團隊亦會進行立體掃瞄，以擬定詳細保育方案。整個工程料可於明年首季完成。

新世界於統一業權後指，集團聘請國際及本地精英建築保育團隊，包括負責復修「大館」的英國建築事務所Purcell ；負責牛津大學威斯頓圖書館及倫敦國王十字儲氣罐改造項目的英國建築事務所WilkinsonEyre；以及曾參與雷生春、中電總部等保育項目的香港創智建築師(AGC)公司。新世界亦會為保育計劃成立顧問委員會，吸納保育專家的意見。