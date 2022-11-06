七欖｜馬會推廣社區活動　7000名不同階層市民體會和認識欖球

一連三日在香港大球場舉行的「香港國際七人欖球賽」今日（6日）傍晚結束。馬會為官方社區合作夥伴，透過一系列社區推廣活動，宣揚欖球運動之餘，更讓超過7,000名來自不同階層的社區人士受惠，參與其中。



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馬會表示，國際七人欖球賽過去因新冠疫情影響而停辦三年，故這次復辦賽事對香港尤其重要。馬會董事韋安祖表示，已透過一系列社區推廣活動，讓來自不同階層的市民和學生能體會和認識欖球運動，並能從中學習體育精神及推動文化交流。馬會深信體育運動不但有益身心，而且能培養良好品格和價值觀，有助凝聚社會，實踐馬會建設更美好社會的宗旨。

四個社區活動中，「賽馬會社區欖球體驗日」透過非政府組織和慈善團體，邀請社區人士免費欣賞星期五、六和日賽事；「賽馬會Bill Williams 青少年七人欖球賽」 ，共有13隊來自不同中學、不同國籍的青少年參與賽事，參加者於賽後會獲邀到大球場觀看大會賽事；而「賽馬會周五欖球賽學校導賞團」則邀請了來自全港多間中小學的學生入場觀看賽事，並由200名義工陪同協助講解，增加對欖球運動的認識；賽馬會小型欖球表演賽則有來自21個本地欖球會的青少年球員於南華會進行對壘，感受欖球運動的樂趣。

馬會恭賀各參賽球隊，特別是盃、碟、碗及盾級別的勝出隊伍。是次捐助項目是馬會審批撥捐6.3億元支持政府慶祝香港特別行政區成立25周年的多個項目之一。

今晚頒獎嘉賓包括特首李家超、財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、馬會董事韋安祖、欖球總會主席蒲敬思、欖球總會董事會會長鄧樂勤、旅遊發展局主席彭耀佳等。

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