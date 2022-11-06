七欖｜煙火下落幕　「人肉快測棒」現身　部份球迷脫口罩微醺離場

新冠病毒疫情來襲近三年，闊別三年的「國際七人欖球賽」今晚（6日）在煙火盛放下落幕。大會公布，今日入場人數為2.1萬，3日合計有逾6.5萬人次。特首李家超其後在社交平台表示，已證明香港重返國際舞台，「東方之珠比從前更閃更亮。」

不過有外國人打扮成「人肉快測棒」，坦言直至今日仍在習慣本港防疫措施；有港人離場時已喝至微醺，考慮再到酒吧繼續狂歡，期望明年可再放寬防疫措施。



▼11月6日 澳洲隊奪得香港國際七人欖球賽冠軍獎盃▼



+ 5

澳洲隊捧盃一刻，大球場上空發放長達數分鐘的煙火。（歐陽德浩攝）

「國際七人欖球賽」今晚舉行決賽，澳洲以20:17擊敗斐濟，取得今屆冠軍獎盃。澳洲隊捧盃一刻，大球場上空發放長達數分鐘的煙火。觀眾同時亦陸續離場，部份載歌載舞慶祝，亦有不少人並無戴上口罩。

居港英國人：期望能習慣防疫措施

繼「紅碼人」及「人肉安心出行」後，今日再有觀眾打扮成「人肉快測棒」。來自英國、在港已居住12年的Andy表示，今日的氣氛不算冷清，更有足夠空間讓大家「開派對」。他又指，英國並無快測及安心出行等防疫措施，明白需要跟從，故期望能夠習慣，但建議「0+3」入境措施可進一步縮短至兩日內。

來自英國、在港已居住12年的Andy（右）表示，英國並無快測及安心出行等防疫措施，故期望能夠習慣本港的措施。（歐陽德浩攝）

港人喝半日微醺離場 考慮再戰酒吧

姚先生多年來為「七欖」的捧場客，在今午約2時入場，為貴賓房觀眾。其後他手持酒杯離場，狀態微醺，表示雖然氣氛不及疫情前，但仍感到開心，期望明年可再放寬防疫措施，讓大家可玩得更盡興，亦減少對旅客的影響。

他表示已喝了兩至三杯啤酒，考慮再到蘭桂坊繼續放鬆，並指疫情爆發後沒有活動，正計劃明年離港旅行，「希望下年可以再輕鬆啲。」

姚先生手持啤酒離場，他指雖然氣氛不及疫情前，但仍感到開心。（歐陽德浩攝）

李家超陳茂波看決賽 「一哥」到場視察保安

行政長官李家超及財政司司長陳茂波，在今晚近7時到現場，觀賞最後的賽事。在二人進場前，警務處處長蕭澤頤亦到場外視察保安安排，向駐守的警員作出鼓勵。

▼11月6日 七欖最後一場賽事 場內氣氛熾熱▼

