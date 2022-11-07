0+3｜旅客首三日行程受限　姚柏良指「唔知嚟為乜」促團進團出

香港逐漸走向復常，惟至今仍採取「0+3」的入境限制，日前有南非旅客不清楚措施，一度無法觀看香港國際七人欖球賽。旅遊界立法會議員姚柏良今早（7日）於電台節目表示，雖然今屆賽事旅客甚少，但現場氣氛依舊熱烈，香港需要舉辦更多同類國際盛事。



他認為，「0+3」只是過渡期，難吸引遊客，應盡快再放寬，「唔入得球場，食飯都有困難，佢嚟為乜呢，無吸引力無競爭力」。他建議，現時可推行「團進團出」，讓旅行團抵港旅客可進入一些指定場所。



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姚柏良於港台節目《千禧年代》表示，現時的「0+3」制度只是過渡期，有改善空間，之前旅客如只來港觀看欖球賽事，或未留意有關措施，因此不能進場。他續指，在「黃碼」的限制下，外地人無意慾來港觀光，「唔入得球場，食飯都有困難，佢嚟為乜呢，無吸引力無競爭力」。

姚柏良建議，現時應實施「團進團出」，有明確行程安排，容許旅客進入若干指定處所，令旅客有意慾到港。他表示，政府對建議的態度積極，希望可以先盡快實施，之後再詳談細節。

旅遊界立法會議員姚柏良。(資料相片)

被問到「團進團出」可吸引多少旅客？姚柏良表示，初時不會有太大量旅客到港，一般逗留三至四日，但香港將有單車節等活動舉行，可當作試點接待遊客。