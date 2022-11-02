通關｜旅議會本月敲定「團進團出」細節　冀聖誕節可接待海外旅客

旅遊業議會早前提倡容許旅行團以「團進團出」方式到食肆或特定景點，並已向政府提交指定景點名單。旅議會總幹事楊淑芬今日（2日）表示，景點清單包括兩個主題公園、M+及故宮博物館等，期望今個月內敲定細節，籌組旅行團後今年聖誕節假期可接待到海外旅客。她又料，主要將包括東南亞市場如菲律賓、印尼及泰國等，並期望政府盡快給予開放及通關的時間表：「搵人都要時間，0+0要幾耐？」



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「0+3」只對出境旅客有幫助

楊淑芬今早在港台節目《千禧年代》中表示，由於本港疫情轉變，不知何時才可放寬至「0+0」，而目前「0+3」只對出境旅客有幫助，但無助入境旅遊，因此向政府建議旅行團以「團進團出」方式到港。她建議，相關入境旅客須以組團方式到港，亦一定須設導遊，來港前決定好全部行程。

爭取「團進團出」旅客可到餐廳以包廂形式用餐

至於行程方面，楊淑芬指目前黃碼不可到餐廳用膳，建議如「團進團出」的旅客可到餐廳以包廂形式用餐，與其他客人分隔。另外，目前黃碼亦不可到表列處所如主題公園等，形容：「對旅客行唔通」，故要求部份表列處所可容許相關旅客到訪。她強調：「希望喺可控給可追蹤嘅情況下有一啲放鬆，喺中轉期、去到0+0之前有一啲基本運作。」

旅議會總幹事楊淑芬。（資料圖片／羅君豪攝）

至於景點清單方面，她指包括兩個主題公園，不過仍要與政府商討，因現時兩個主題公園可進食。另外，疫情期間有M+及故宮博物館新落成，相信對旅客有新鮮感，故亦納入清單中。其餘亦景點包括文化古蹟及廟宇，如黃大仙及大佛等。楊淑芬又指，已和食肆及酒店溝通，雙方亦認為安排可行，而安排包廂亦非大問題。

料「團進團出」不會吸引很多旅客 惟有正面訊息顯示香港逐步放寬

不過楊淑芬坦言，業界知道「團進團出」方式初期不會吸引到很多旅客，但強調希望給予海外旅客正面訊息，顯示香港正逐步放鬆，旅客計劃行程時不要遺忘香港。被問到政府反應，她則表示政府持接受態度，不過指現時要與不同部門溝通，相信要再研究防疫及檢測方面安排，亦要再商討實際安排如旅客在途中確診安排。

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