姚柏良推算近三年旅遊業損失一萬元億　黃碼過時促盡快推「0+0」

新冠肺炎疫情下，旅遊界「冰封」兩年多。旅遊界立法會議員姚柏良今日（5日）表示，政府放寬入境措施至「0+3」後，社會有錯覺認為旅遊界復甦，不過他強調「0+3」對業界提振作用有限，現時有80%旅行社業務只恢復至疫情的10%。他又估計，疫情近三年，推算本港至今或已損失一萬億元。



姚柏良認為，現時「黃碼」機制過時，相信戴口罩參觀博物館等活動傳播風險不高。另外，餐飲聯業協會會長黃家和則指，「0+3」後不少港人外遊，對餐飲業亦有衝擊。本港目前有條件取消使用「安心出行」的規定，以及宴會前要做快速檢測的要求。



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姚柏良今日在商台節目《政經星期六》中指，近三年來旅遊業是重災區，亦是恢復得最慢的一個行業，現時業界仍在水深火熱，即使實施「0+3」：「旅遊產業鏈未可用『復甦』二字，整個業界都用最後一口氣支持住。」他又指，早前有龍頭旅行社要以清盤結束，感到非望惋惜，希望可盡快放寬政策。

他認為，「0+3」對整體行業幫助十分有限：「大家好似有錯覺，實施『0+3』之後旅遊業返嚟啦喎，但整體嚟講對業界提振作用很有限。」而「0+3」目前只令主力外遊的旅行社有起色，入境遊及郵輪等仍是零進展。他又批評「黃碼」機制都過時，做法亦不合理：「持黃碼可以返工返學，自己搵個地方食飯都要除口罩，參觀博物館唔使除口罩，絕對唔係咩高危活動。」

姚柏良又以2018年為例，指當年入境旅客為本港帶來3000多億元收益，而疫情近三年，推算本港至今或已損失一萬億元。他強調，旅遊業只靠本地客無法生存，希望盡快放寬至「0+0」，政府亦應提出有清晰復常時間表：「最怕係無限期嘅等待，呢個係最傷。」

黃家和在同一個節目中表示，政府取消食肆營業時間限制，對餐飲業有一定幫助，但整體生意尚未全面恢復。他解釋，疫情下市民改變消費習慣，提早食飯時間，故即使放寬堂食時間限制，晚上食肆生意仍「麻麻地」。他又指，實施「0+3」外遊市民增加，估計由9月底實施以來已有100萬人次離港，推算已有300億資金外流。而有計劃外遊的市民就算在港，亦不想過多消費，對餐飲業造成衝擊，故希望政府可進一步放寬防疫措施。

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