尼格風球｜風眼結構照首曝光　飛行服務隊定翼機探空助天文台追風

熱帶氣旋尼格來襲，為本港帶來近半世紀以來首個11月的八號風球，與本港最接近時僅相距約40公里，高地間中更吹暴風。政府飛行服務隊在颱風期間，根據天文台提供的資料，派員在所需地點收集氣象數據。《香港01》取得相關圖片，揭開尼格風眼神秘一面。



▼11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼

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秋颱難測，熱帶氣旋尼格進入南海後最終向偏北方向移動，靠近廣東沿岸，受尼格及東北季候風的共同影響，本港風力逐漸增強，間中有狂風驟雨。隨著尼格靠近廣東沿岸，受東北季候風及較涼海水影響，其強度在上周二（2日）逐漸減弱，但當日早上仍普遍吹強風，高地間中吹烈風。

根據天文台與飛行服務隊合作的下投式探空資料顯示，當日早上尼格中心東側的風力達到暴風程度，各大電腦模式亦頗為一致地預報尼格會在當日稍後於本港以南150公里內掠過，預料屆時尼格的烈風區有機會影響本港。基於當時的氣象數據及公眾安全考慮，天文台於同日下午1時40分發出八號烈風或暴風信號。

根據飛行紀錄，政府飛行服務隊曾於11月1及2日各派出一架次挑戰者605定翼機進行「下投式探空任務」，共動員6位機組人員，並根據天文台提供的資料在所需的地點收集氣象數據，亦拍下尼格風眼照片。

政府飛行服務隊拍下尼格的風眼照片。（政府飛行服務隊提供）

天文台與政府飛行服務隊合作追風

翻查資料，天文台與政府飛行服務隊自2011年起合作追風，由定翼機載着科學主任直闖移到南中國海北部的熱帶氣旋，收集數據分析。至2016年，飛行服務隊新定翼機投入服務，除原機設置的高頻氣象探測器外，亦添置一套下投式探空系統，可收集大氣中不同高度的第一手氣象資料，補充傳統海面氣象觀測的不足，有助天文台分析熱帶氣旋的強度和三維結構。

下投式探空技術利用飛機從高空投放下投式探空儀，其內置的氣象探測器和全球衞星定位系統，會在下降過程中記錄不同位置的風向、風速、溫度、氣壓和濕度等氣象數據，並透過無線電發射裝置傳送至飛機。探空儀收集熱帶氣旋附近不同高度的氣象資料，特別是接近海平面的風向、風速和氣壓數據，有助天文台測定風暴位置和強度。