強制檢測｜共51幢　屯門重災涉愛琴海岸等　太古城、泓景臺上榜

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（7日）公布最新名單，有51幢大廈上榜，其中屯門區有八幢大廈上榜，成為18區之冠，包括屯門湖康警察宿舍1座、愛琴海岸2及5座，以及海翠花園6座等。



強檢名單不乏豪宅及中產屋苑，例如馬鞍山迎海．駿岸8座、紅磡海逸豪園23座、長沙灣泓景臺2座，以及鰂魚涌太古城綠楊閣等。另外，大埔、東涌及觀塘三區中，共有四幢大廈因污水樣本呈陽性，被納入強制檢測公告。當局又指，相關人士須在明日（8日）及周三（9日）內進行檢測。



▼11月7日 強制檢測大廈名單▼



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藍田滙景花園兩幢上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有47個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有北角富澤花園富邦閣、鴨脷洲海怡半島怡樂閣、鰂魚涌太古城綠楊閣及康山花園8座等。

九龍方面，觀塘區有七幢大廈被納入公告，分別為茶果嶺麗港城3座、藍田滙景花園10及15座、觀塘鯉安苑鯉康閣，以及九龍灣麗晶花園14座等。其餘上榜大廈有旺角富榮花園10座、大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座、紅磡海逸豪園23座、長沙灣泓景臺2座，以及牛池灣峻弦6座等。

▼11月7日 部份確診大廈▼



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新界東方面，沙田有六幢大廈上榜，涉及大圍新翠邨新偉樓低座、康林苑山林閣、穗禾苑豐年閣、馬鞍山嘉華星濤灣2座及迎海．駿岸8座等。其餘上榜大廈則涉及大埔嵐山7座及將軍澳蔚藍灣畔5座。

新界西方面，屯門有八幢大廈上榜，包括新屯門中心7座、嘉悅半島1座、翠鳴臺、屯門湖康警察宿舍1座，以及掃管笏愛琴海岸2及5座等；荃灣區亦有五幢大廈被納入強制檢測公告，有千里台、寶石大廈1座、名逸居1座、海濱花園海蕙閣及海翠閣。其餘上榜大廈則涉及天水圍天盛苑盛旭閣、青衣青泰苑恆泰閣，以及葵涌祖堯邨啟謙樓等。

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另外，因應在東涌、觀塘及大埔採集到檢測呈陽性的污水樣本，有四個指明地方被納入強制檢測公告，涉及大埔寶雅苑家和閣、東涌東環1A及1B座、東涌映灣園悅濤軒12座、觀塘安達邨善達樓。

當局指，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。另外，政府明日會於樂富嘉強苑重開臨時流動採樣站。

▼11月7日 確診大廈全名單▼



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確診大廈減至9000幢以下

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有8,976幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至11月6日，有2,768幢出現新個案或再有居民確診，當中包括半山地利根德閣1座及承德山莊、西半山御景臺、香港 JW 萬豪酒店、海怡半島12幢大廈、貝沙灣南灣6及8座、九龍塘新德園洋房、柯士甸站The Austin 3座、九龍站凱旋門朝日閣，以及君臨天下1至3座等。

11月7日強檢大廈：

1.大埔嵐山 7 座

2.大圍新翠邨新偉樓低座

3.沙田康林苑山林閣

4.沙田穗禾苑豐年閣

5.沙田沙角邨雲雀樓 A 座

6.馬鞍山嘉華星濤灣 2 座

7.馬鞍山富寶花園 11 座

8.馬鞍山迎海．駿岸 8 座

9.將軍澳蔚藍灣畔 5 座

10.元朗新時代廣場 5 座

11.天水圍天盛苑盛旭閣

12.屯門富泰邨賢泰樓

13.屯門新屯門中心 7 座

14.屯門嘉悅半島 1 座

15.屯門鳴琴路 3 號翠鳴臺

16.屯門屯門湖康警察宿舍 1座

17.屯門海翠花園 6 座

18.掃管笏愛琴海岸 2 座

19.掃管笏愛琴海岸 5 座

20.荃灣荃景圍 200 號千里台

21.荃灣寶石大廈 1 座

22.荃灣名逸居 1 座

23.荃灣海濱花園海蕙閣

24.荃灣海濱花園海翠閣

25.葵涌祖堯邨啟謙樓

26.青衣青泰苑恆泰閣

27.旺角富榮花園 10 座

28.大角咀西九龍紀律部隊宿舍 1 座

29.紅磡海逸豪園 23 座

30.長沙灣泓景臺 2 座

31.深水埗麗安邨麗廉樓

32.牛池灣嘉峰臺 5 座

33.牛池灣峻弦 6 座

34.橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

35.九龍灣麗晶花園 14 座

36.牛頭角振華道22號振華苑

37.茶果嶺麗港城 3 座

38.藍田滙景花園 10 座

39.藍田康田苑和康閣

40.藍田滙景花園 15 座

41.觀塘鯉安苑鯉康閣

42.北角富澤花園富邦閣

43.柴灣富景花園 10 座

44.堅尼地城均益街10號安發大廈

45.鴨脷洲海怡半島怡樂閣

46.鰂魚涌太古城綠楊閣

47.鰂魚涌康山花園 8 座

11月7日污水樣本陽性須強檢大廈：

48.大埔寶雅苑家和閣

49.東涌東環 1A 及 1B 座

50.東涌映灣園悅濤軒 12 座

51.觀塘安達邨善達樓