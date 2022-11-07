復必泰二價疫苗申請獲專家委員會認可　要求續交最新臨床數據

醫務衞生局周一晚（7日）公布，代理復必泰疫苗的復星醫藥早前向局長盧寵茂申請其二價疫苗（Omicron變異株BA.4-5二價新冠疫苗）作緊急使用，並提交該疫苗在海外批核的情況，以及與疫苗的安全、效能及質素相關的資料。顧問專家委員會在今日舉行會議，大致認可所提交的資料及報告，惟要求申請人繼續提交最新的臨床數據及品質證明等文件，並將整理意見向盧寵茂提交建議。



專家委員會︰加強劑對於預防的效益大於風險

疫苗顧問專家委員由召集人劉澤星主持，在周一舉行會議，討論復星醫藥提交的復必泰二價疫苗（Omicron變異株BA.4-5二價新冠疫苗），作緊急使用的申請。委員會認可使用該二價疫苗，認為作為加強劑對於預防病毒的效益大於風險。

為確保有關疫苗持續安全、有效及具品質保證，委員會建議增設條件，要求申請人繼續提交最新的臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。顧問專家委員會將整理意見，向盧寵茂提交建議作考慮。

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擬二價疫苗供12歲以上人士作為第四劑接種

疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會，聯同行政長官專家顧問團，早前建議該二價疫苗，供12歲或以上合資格人士使用，按現時的接種時間表，替代原始病毒株疫苗成第四劑。當局補充指，原始病毒株疫苗亦可用作第四劑。

政府發言人表示，歡迎顧問專家委員會認可疫苗並提交建議，指局長會考慮有關建議，盡快批准認可疫苗緊急使用，並強烈呼籲長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，為健康著想應盡早接種疫苗。