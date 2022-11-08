奧海城Nathanhouse疑爆食物中毒　六人食生蠔後現腹瀉、嘔吐等

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及六名年齡介乎27至43歲的女子，出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等病徵。當局表示，涉事餐廳為位於奧海城二期一樓的Nathanhouse，受影響人士均曾食用過生蠔。而其中三名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。



衞生防護中心表示，首宗個案涉及三名年齡介乎38至43歲的女子。她們11月1日於大角咀奧海城Nathanhouse午膳，約31至52小時後出現發燒、腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等病徵。第二宗個案涉及三名年齡介乎27至30歲的女子。他們11月4日於同一所食肆晚膳，約41至65小時後出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐病徵。

中心指，其中三名受影響人士曾向私家醫生求醫，無需入院。當局又提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時須光顧可靠及有牌照的食肆，以及避免進食生的海產；而進食火鍋或燒烤時，亦要確保食物已徹底煮熟才進食。