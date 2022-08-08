18人食西貢聚友棧外賣後疑食物中毒　曾食咖哩魚蛋、豬皮及炸燒賣

衞生署衞生防護中心今日（8日）表示正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及18人，同樣於西貢聚友棧進食咖哩魚蛋、豬皮及炸燒賣後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒的病徵，其中七名受影響人士已求醫，當中一人須入院，全部病人情況穩定。



衞生防護中心公布兩宗懷疑食物中毒個案，涉及西貢聚友棧。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及18人，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

個案涉及5至71歲顧客 一人須入院

首宗個案涉及四男四女，年齡介乎七至44歲。他們7月30日進食購自西貢聚友棧的外賣食物，當中包括咖哩魚蛋、豬皮及炸燒賣後，約4小時30分鐘至28小時30分鐘後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒病徵。

另一宗個案涉及六男四女，年齡介乎五至71歲。他們同日進食同一食肆的外賣食物，當中包括咖哩魚蛋、豬皮及炸燒賣後，約8小時30分鐘至36小時30分鐘後出現類似病徵。

衞生防護中心表示，其中七名受影響人士已求醫，當中一人須入院，全部病人情況穩定，又提醒要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，要光顧可靠及有牌照的食肆，並避免進食生的海產，進食前及如廁後亦要洗手。