旺角茶聊疑爆食物中毒　9人食軟殼蟹飯後腹瀉　店方稱菜式已下架

衛生署衞生防護中心今日（28日）公布，旺角一間食肆爆發三宗懷疑食物中毒個案，涉及九名食客，當中五人已求醫，一人須入院，全部人現時情況穩定。據了解，涉事食肆為旺角砵蘭街189號樓上Cafe「茶聊」，受影響9人均有進食一道名為「黃金流沙軟殼蟹龍蝦海皇汁意大利燴飯」的菜式。



「茶聊」職員回覆查詢表示，當日不少食客亦有點該道菜，僅少數食客不適，原因未明，但為安全起見已立即下架該菜式，又指食環署曾多次巡查亦滿意其廚房衞生情況。



四男五女上周五「茶聊」晚膳後現腹瀉、發燒及虛弱等病徵

衞生防護中心表示，三宗個案涉及九名食客，第一宗個案涉為一男兩女，年齡介乎29至30歲，他們於本月21日在涉事餐廳用晚膳後，約18小時後出現腹痛、腹瀉、暈眩、發燒及虛弱病徵；第二宗個案涉一男一女，年齡為35及29歲，於同日用過晚膳，約26小時後出現類似病徵；第三宗個案則涉兩男兩女，年齡介乎26至36歲，同日用過晚膳，約19小時後出現類似病徵。

曾食黃金流沙軟殼蟹龍蝦海皇汁意大利燴飯 一人須入院

中心表示，九人之中，有五名受影響人士已求醫，當中一人須入院，全部病人情況穩定。據了解，有關食肆為旺角砵蘭街189號樓上Cafe「茶聊」，受影響人士均有點「黃金流沙軟殼蟹龍蝦海皇汁意大利燴飯」菜式。

黃金流沙軟殼蟹龍蝦海皇汁意大利燴飯。（Openrice圖片）

職員稱當晚不少食客點選涉事菜式 為安全起見已下架

「茶聊」職員今午回覆查詢時承認事件，又稱情況十分特別，因當晚有不少食客亦有點該道菜，但只有數名食客不適，仍未知食物中毒原因，當局亦告之他們正在調查，故為安全起見，已下架該道菜作檢視。他更稱，食環署多次派員巡視餐廳情況，均對其廚房衞生感到滿意：「都清楚點解咁，都𢲷哂頭。」

中心呼籲市民，要預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意須光顧可靠及有牌照的食肆、避免進食生的海產、在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物等。