強制檢測｜44幢大廈上榜　涉碧華花園、盈翠半島、淘大花園等

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（8日）公布最新名單，有44幢大廈上榜，其中觀塘區有七幢大廈上榜，成為18區之冠，包括牛頭角淘大花園G座、茶果嶺麗港城13座，以及藍田滙景花園6座等。



強檢名單不乏豪宅及中產屋苑，例如沙田駿景園9座、青衣盈翠半島3A座、九龍塘碧華花園3座，以及北角海峯園崇峯閣等。另外，天水圍、東涌及鴨脷洲各有一幢大廈因污水樣本呈陽性，被納入強制檢測公告。相關人士須在明日（9日）及周四（10日）內進行檢測。



▼11月8日 強制檢測大廈名單▼



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北角海峯園及丹拿花園各一幢納強檢

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有上環帝后華庭3座、北角海峯園崇峯閣及丹拿花園3座、柴灣小西灣邨瑞泰樓，以及鰂魚涌南豐新邨9座等。

觀塘區7幢上榜佔最多 涉淘大花園、麗港城、滙景花園等

九龍方面，觀塘區有七幢大廈被納入公告，分別為牛頭角淘大花園G座、茶果嶺麗港城13座、觀塘安達邨俊達樓、藍田滙景花園6座，以及油塘高翔苑高飛閣等。其餘上榜大廈有牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座、九龍塘碧華花園3座、長沙灣幸俊苑俊賢閣、黃大仙黃大仙下二邨龍光樓，以及新蒲崗采頤花園11座等。

▼11月8日 部份確診大廈▼



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駿景園、花都廣場、灝景灣上榜

新界東方面，沙田有六幢大廈上榜，涉及大圍新翠邨新月樓低座及翠景花園1座、駿景園9座、馬鞍山富寶花園1座及錦禧苑錦歡閣。其餘上榜大廈則涉及大埔景雅苑景欣閣、粉嶺花都廣場3座，以及將軍澳尚德邨尚智樓。

新界西方面，葵青區有五幢大廈上榜，包括灝景灣9座、盈翠半島3A座、葵涌邨雅葵樓，以及石籬二邨石華樓等。其餘上榜大廈則涉及天水圍嘉湖山莊翠湖居座、屯門屯門閣及兆康苑兆昌閣，以及荃灣象山邨翠山樓等。

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另外，因應在天水圍、東涌及鴨脷洲採集到檢測呈陽性的污水樣本，有三個指明地方被納入強制檢測公告，涉及天水圍天盛苑盛泉閣、東涌映灣園聽濤軒15座及鴨脷洲利東邨東茂樓。

當局指，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼11月8日 確診大廈全名單▼



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半山嘉兆臺及地利根德閣共三幢成確診大廈

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有9,015幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至11月7日，有2,921幢出現新個案或再有居民確診，當中包括半山嘉兆臺3及4座、地利根德閣1座、薄扶林寶翠園六幢大廈、南區海怡半島17幢大廈及深灣軒、柯士甸站Grand Austin 5座、九龍站凱旋門朝日閣，以及君臨天下3座等。

11月8日強檢大廈：

1.大埔景雅苑景欣閣

2.大圍新翠邨新月樓低座

3.大圍翠景花園 1 座

4.沙田駿景園 9 座

5.馬鞍山富寶花園 1 座

6.馬鞍山錦禧苑錦歡閣

7.馬鞍山錦龍苑龍耀閣

8.粉嶺花都廣場 3 座

9.將軍澳尚德邨尚智樓

10.東涌海堤灣畔 1 座

11.天水圍嘉湖山莊翠湖居 6座

12.屯門友愛邨愛曦樓 1 座

13.屯門兆康苑兆昌閣

14.屯門青榕街 2 號屯門閣

15.荃灣象山邨翠山樓

16.青衣灝景灣 9 座

17.青衣盈翠半島 3A 座

18.葵涌葵涌邨雅葵樓

19.葵涌石籬二邨石華樓

20.葵涌芊紅居 2 座

21.九龍塘碧華花園 3 座

22.何文田太平道 3 號金富大廈

23.石硤尾白田邨盛田樓

24.長沙灣幸俊苑俊賢閣

25.油麻地窩打老道 1M-1S 號金堂大廈

26.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 3 座

27.黃大仙黃大仙下二邨龍光樓

28.新蒲崗采頤花園 11 座

29.牛頭角淘大花園 G 座

30.茶果嶺麗港城 13 座

31.觀塘安達邨俊達樓

32.觀塘祥和苑和悅閣

33.觀塘月華街38號萬和花園大廈

34.藍田滙景花園 6 座

35.油塘高翔苑高飛閣

36.上環帝后華庭 3 座

37.北角海峯園崇峯閣

38.北角英皇道 318-328 號恒英大廈

39.北角丹拿花園 3 座

40.柴灣小西灣邨瑞泰樓

41.鰂魚涌南豐新邨 9 座

11月8日污水樣本陽性須強檢大廈：

42.天水圍天盛苑盛泉閣

43.東涌映灣園聽濤軒 15 座

44.鴨脷洲利東邨東茂樓