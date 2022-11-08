聯合確診男襲擊醫護　受傷員工愈揭愈多　消息：11.4已有醫護受傷

聯合醫院確診病人襲擊醫護事件原來有第三名傷者，據了解，被捕的確診中年男人在襲擊兩名護士前，亦曾在11月4日對一名護士箍頸，令該名護士扭傷手腕及腰部。消息指，部門主管知悉事件，傷者亦有報工傷，但醫院管理層疑當時未有正視事件，致令該男子在本周日（6日）凌晨再向兩醫護施襲。



消息人士斥，院內醫護對事件感到驚慌及憤怒，認為事發後醫院高層冷待事件，至昨日《香港01》報道事件後才向同事慰問，「病人走佬就趕住出新聞稿，同事受襲管理層就唔出聲。」



公立醫院護士劉凱文表示，過往一直有發生病人對醫護使用語言或肢體暴力的事件，惟醫管局未有認真跟進及嚴肅處理，或對同事提供支援。他建議，醫管局應該加開更多處理工作間暴力工作坊（management of violence workshop），培訓醫護處理有暴力傾向病人。



聯合醫院確診病人襲擊醫護事件愈揭愈多，據了解，被捕的確診中年男人在襲擊兩名護士前，亦曾在11月4日對一名護士箍頸，令該名醫護扭傷手腕及腰部。（資料圖片）

《香港01》昨日率先報道聯合醫院有確診病人襲擊醫護事件，事件愈揭愈多，原來該名男子早在11月4日已曾導致一名護士受傷，據了解，當日中午時分，病人因為氣促及心口不舒服而要接受氧氣治療，惟當護士為其帶上氧氣罩時，病人卻突然發狂。護士隨即走到隔離病房的廁所逃避，惟該男子則將護士拖出來，並對他箍頸，令該名護士扭傷手腕及腰部。

消息指，受傷護士當時有報工傷，部門主管亦知悉事件，但未有正視，僅將病人穿上約束衣並固定床上，而該病人在本周日（6日）再向兩名醫護施襲。院內醫護對事件感到驚慌及憤怒，至昨日傳媒報道事件醫院高層才向同事慰問，「病人走佬就趕住出新聞稿，同事受襲管理層就唔出聲。」

公立醫院護士劉凱文則表示，過往公立醫院一直有發生病人對醫護人員使用語言或肢體暴力的事件，今次暴力事件顯示管理層毫無危機意識，「無盡力保護同事之餘，事件發生後亦都無盡快處理」，直言如情況持續對醫護士氣影響很大。

他建議，醫管局應該加開更多處理工作間暴力工作坊（management of violence workshop），培訓醫護學習逃脫術處理有暴力傾向病人，「依加都有，但就唔係太多同事有得上，主力都係急症室同事、護士同保安等。」

《香港01》已向醫管局查詢，正等候回覆。