教育局更新指引　刪餐桌隔板要求　中學全日面授9成學生要打三針

教育局今天（8日）更新《學校健康指引》，中學如有意於2023年2月1日或以後，全校或個別班級進行全日面授課及課後活動。學生的3針接種率，必須達到全校或個別班級的90%或以上。至於小學如有意於今年12月1日起，全校或個別班別恢復全日面授課堂及課後活動，需要至少70%學生完成接種2針。滿足相關疫苗接種要求的學生，亦可參與宿營、露營等活動。



教育局亦刪除原本餐桌設置隔板的要求，僅指要確保用餐地點必須空氣流通，及有充足的鮮風供應，學生用膳時的座位分布亦要保持適當距離。



▼5月3日 中學復課▼



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教育局表示，中學若如有意於明年2月1日或以後，為全校或個別級別學生安排全日面授課堂及在校課後活動，已完成接種三劑疫苗的學生必須達到全校或該個別級別可接種疫苗的學生人數的90%或以上。至於小學方面，由今年12月1日起，全校或個別級別已完成接種兩劑疫苗，並超過14日的學生，達到全校或個別級別可打針的學生人數的70%或以上，恢復全日面授課堂及課後活動。

教育局指出，屆時學校可安排已滿足接種要求的學生在半日上課後，進行非學術性的課外活動及必須除口罩活動，例如做運動、吹奏樂器等。上述學生亦可進行宿營、露營等活動。

▼5月3日 全港幼稚園復課▼



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教育局無再要求學校必須設置隔板，僅指如學校安排學生在校內午膳，要確保用餐地點必須空氣流通及有充足的鮮風供應，以及食堂或進食地方內的座位分布，讓學生能保持適當的距離。學校可按其校本情況考慮學生分批午膳，以減少在用膳時聚集學生的人數。

▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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另外，對於幼稚園學童午睡安排，教育局建議幼稚園應需確保空氣流通及有充足的鮮風供應，適當地調整兒童午睡的安排及位置，讓兒童保持一定的距離，避免讓他們近距離面對面午睡。幼稚園亦可考慮為睡床設置隔板，減低兒童受感染的風險。

政府雖然逐步放寬對外防疫措施，惟學校現階段仍不宜舉辦海外交流團，但參加海外比賽除外。