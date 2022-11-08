類鼻疽｜89歲染疫老翁發病一個月　周一離世　今年第九死

衞生署衞生防護中心今晚（8日）公布，早前公布感染類鼻疽的一名89歲老翁，在昨日（7日，星期一）離世。中心表示，老翁有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓、缺血性心臟病、慢性腎病、缺血性中風及大腸癌。他於10月8日因氣促、喘鳴和下肢水腫往明愛醫院急症室求醫，同日入院，其後被診斷有急性冠狀動脈綜合症、心臟衰竭及化膿性關節炎。



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衞生署衞生防護中心表示，截至今日，本港今年共錄得34宗人類感染類鼻疽個案。23名病人已出院，兩名病人仍然留醫，九名病人已離世，涉及六男三女，年齡介乎54至93歲，當中七宗居於深水埗區，包括上述離世老翁。

中心表示，截至今日下午5時，中心沒有錄得新增感染類鼻疽確診個案。最近一宗居於深水埗的個案於10月17日發病。

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政府將刊憲列法定須呈報傳染病

衞生防護中心稱，為加強監測類鼻疽個案，一直與醫院管理局緊密合作，並已經提醒全港醫生提高警覺，留意懷疑個案並盡快將病者（尤其是有長期病患的人士）安排往醫院接受治療，並需根據細菌的化驗結果向中心呈報；政府亦將於本周刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境，在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼

