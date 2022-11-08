月全食｜天文台料今晚多雲 或礙賞血月加月掩天王星 下周初溫暖
撰文：呂穎姍
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本港今晚（8日）將現逾二千年一遇天文現象，月全食及月掩天王星同時上演。不過，天文台預測，今日大致多雲，有一兩陣驟雨，或有礙觀賞夜晚星空上演的千載難逢天文現象。另外，近日受東北季候風影響，令氣溫或再轉涼。據最新天文台預測，未來數日天色逐漸好轉，日間溫暖，大致天晴，至下周初氣溫再次上升至最高27度。
▼5月26日，本港上空出現「超級血月」▼
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香港今晚迎來千載難逢天文現象，月全食以外，月掩天王星將上演。太空館表示，月全食將於晚上6時16分開始，整個過程歷時1小時26分鐘，要至8時49分，月亮才會恢復至圓形；月掩天王星則會在今晚6時58分出現，至晚上7時47分才會離開月球的後方重新出現。
不過，天文台預計，今日大致多雲，有一兩陣驟雨，吹和緩至清勁東至東北風，或有礙觀賞夜晚星空上演的千載難逢天文現象。
另外，一股東北季候風會在明日繼續影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶會為該區及南海北部帶來有雨的天氣。天文台預測，明日日間短暫時間有陽光，但亦大致多雲，初時有一兩陣驟雨，吹東至東北風。
隨著高空反氣旋增強，天文台預測未來數日天色逐漸好轉，日間溫暖，部分時間有陽光，周四（10日）最高氣溫回升至26度，但要留意日夜溫差最多可相差5度。另外，天文台亦預料本港下周日（13日）市區最高氣溫回升至27度，早上有一兩陣薄霧。
天文台亦預料另一股東北季候風會在下周初抵達華南，天氣再度降溫，下周四（17日）起大致多雲，有一兩陣雨，氣溫重返21至23度。
▼11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼
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月全食香港2022時間為何？
下午6時16分全食開始，下午6時59分食甚，下午7時42分全食終結
觀賞月全食及月掩天王星最佳地點在哪？
太空館推介中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道及白石角海濱長廊
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