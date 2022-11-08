月食血月．直播｜直擊月全食加月掩天王星　極罕有同現香港上空

香港上空今日傍晚（8日）起將迎來千載難逢的天文現象，月全食與月掩天王星同時上演。太空館表示，月全食傍晚6時16分開始，整個過程歷時1小時26分鐘，月掩天王星則於6時58分出現。



雖然天文台預料今晚多雲，但下次再於香港同時出現月全食及月掩天王星將會是4862年，即相隔超過2,800年後的事，因此不容錯過，而今次千載難逢天文奇景，香港太空館亦於傍晚6時至晚上9時現場直播，《香港01》將把太空館直播與星光大道現場情況連線，緊貼直擊「月全食暨月掩天王星」全過程。



在傍晚時分，尖沙咀星光大道有10多名天文發燒友到場，架設好天文望遠鏡，準備觀賞千年一遇的月全食及血月，但現場雲層頗多。

月全食傍晚6時16分開始，整個過程歷時1小時26分鐘，到底市民可如何觀賞到？太空館教路指，市民可用肉眼直接觀看月食，由月出到月全食開始期間，月球處於東北偏東近水平位置，需要到視野廣闊的地方觀賞。太空館建議市民到東至東北方沒有障礙物的地點觀測，例如中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道、白石角海濱長廊等。隨着天色漸暗，月球位置漸高，只要天氣良好，在晚上約7時於全港各區都可以看到月食。

然而天王星因光度較低，只可透過望遠鏡觀測月掩天王星。天文台就預測，今日大致多雲，有幾陣驟雨，相信將阻礙市民觀賞。

月全食有聽過，但月掩天王星又是什麼？太空館表示，這次月全食發生時，也會出現月掩天王星的天文現象，並解釋指天王星是太陽系的其中一個行星，不過因為距離遙遠，在地球上看到的天王星很小及很暗。由於月球圍繞地球公轉，有時會觀測到月球恰巧出現在天王星附近，今次月全食發生時，月球甚至會掩蓋天王星。而正正因為月全食，月球的光度降低，此時用望遠鏡觀測，就可以觀賞到月球和天王星。

▼2021年5月26日，本港上空現「超級血月」▼



+ 14