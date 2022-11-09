35小學申請下月全日面授　校長指要為學童提供上課訓練及心理調適

教育局昨日（8日）更新《學校健康指引》，符合接種要求的小學及中學，分別可最早於今年12月1日及明年2月1日安排全日面授課。截至上周四（3日），全港共484間學校申請恢復全日面授課，其中35間為小學的申請。



津貼小學議會主席胡艷芬今日（9日）在電台節目指出，小學恢復全日面授課數目仍有上升空間，「因為疫情，已經兩年半嘅半日上課，學校要轉返做全日，都有好多合作夥伴、服務供應商都要協調，先至能夠順利開展全日課堂。」她提到，一年級學生未曾以全日面授模式上課，即使二、三年級的學生也較少上全日面授課，因此學校會為學童提供上課訓練準備及心理調適。



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胡艷芬表示，相信小學恢復全日面授課的數字仍有上升空間。學校恢復全日面授除了需諮詢法團校董會、家長，亦有不少準備工作，例如協調服務供應商，包括校車服務、午飯供應，以及學生課後訓練的機構。

胡表示，學校運作一直以全日制作為基礎，「依家只係回復常態」。不過對於一至三年級的學生卻不然。她指，一年級學生未曾以全日面授模式上課，而三年級學生僅接受幾個月全日面授即受疫情影響無法繼續以此模式上課。因此「學校會同小朋友做訓練」，例如用膳方法、下午時段的課堂準備等，更會協助學童進行心理調適。

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昨日教育局更新指引，刪除學校用膳要隔板的要求，胡艷芬表示，即使刪除要求，學校也會相對謹慎，「兩年幾未試過一齊用餐」，學校傾向繼續沿用隔板。她又稱，學生暫時都會在課室用膳，認為空氣更流通及人數較少，強調「宜緊不宜寛」，希望學校復常更加順利。