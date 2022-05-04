復課｜子女出門、做功課慢吞吞　5招改善小孩拖延症培養時間觀念

做事拖拖拉拉有分很多原因，大人必須先知道小孩是什麼原因動作慢、再對症下藥，否則一直催、一直催是沒有用的～



最近天氣好冷，小朋友的動作也變得更加緩慢了……但實際上有些孩子的動作不只是因為天氣慢，更是「無時無刻」都慢，什麼事情都拖拖拉拉，或是根本效率很差。若家裡有這種烏龜型的孩子，又該怎麼辦呢？

其實孩子的動作慢有分兩種，一種是先天的：氣質比較慢熟、做事細心、謹慎，或是比較容易受環境分心；另一種則是後天養成，可能刺激不足導致動作比較慢一點，或是聽覺整合能力不好、注意力不集中，跟他講三件事情卻只記得一件，必須來回提醒。

5招改善小孩拖延症（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 找出孩子動作慢的原因

首先，如果發現孩子動作慢，建議家長可以先找出根本原因：是他學習速度慢、還是容易分心，還是因為太過謹慎所以必須反覆檢查導致進度落後，甚至是他根本不喜歡、不想做這件事。找出原因後再對症下藥，跟孩子一起討論出解決辦法。

2. 提早做準備

上學前動作慢吞吞、寫功課拖拖拉拉，那就提早叫孩子做準備吧！不管是早一點叫起床，給孩子時間賴床、醒腦，或是早一點叫小孩把電視電腦關掉，做一點收心操。

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3. 設定時限

有時候動作慢是因為沒有壓力，覺得好像不管拖多久都沒有關係。但時候就需要家長在旁邊設下時限。擺個時鐘在旁邊滴答滴答，隨時報數。在短時間讓孩子集中注意力，高效率完成應該做的事情。例如1分鐘刷牙、1分鐘穿衣服、吃早餐20分鐘，收拾書包5分鐘，規定孩子30分鐘內要準備好出門，不然就不載他上課。給孩子一點點時間壓力，會激發他的潛能。

4. 寫待辦清單

有時候孩子是因為記憶力不好，所以會來回確認自己應該做的事情；或是很容易分心……這時候就很需要待辦清單貼在顯眼處，讓孩子一眼就看到自己還有什麼事沒做。做完一項就劃一槓，等清單全部都槓掉後，也會有種莫名的成就感喔～

5. 讓孩子多運動

有些孩子因為手眼協調不佳、或是肌肉活動力不好，所以走路慢慢的、寫字慢慢的……這時侯多讓孩子運動運動、訓練一下肌肉的敏捷度吧！而且運動也能提升專注力、活化海馬體，有助於小孩保持專注跟效率，記憶力也會變得更好。

拖延的惡習是需要從小是慢慢改善的。先從小地方開始有效率，再慢慢累積成就感、抓到高度專心的訣竅後，才能應用在生活中。在這期間家長除了可以給予協助、跟著孩子一起尋找癥結點以外，更要讓孩子知道拖延的後果，而不是一再放任、這樣小孩也不會知道「準時、高效率」的重要性。

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