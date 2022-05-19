復課不足一個月至少四宗學生墮樓事件　專家稱響起警號籲正視

聖保祿中學兩名分別16歲中四及13歲中二女學生，昨日（18日）在筲箕灣墮樓亡，計及本月3日中學復課第一天兩宗學生墮樓事件，復課後已相繼有四名學生墮樓，學生情緒問題引起極大關注。港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，年輕人、尤其學童自殺近兩年有上升趨勢，已響起警號，並認為疫情不斷停課，學生失去社交及相關支援，亦容易與家人有磨察，因而一時衝動走上絕路，建議需要一個有力的干預，不單只家長及教師，所有人都有責任關心學生情緒問題，教育局亦應加大支援力度，防止悲劇再發生。



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學生自殺近兩年上升 復課有學生感不適應

葉兆輝表示，據近年數據顯示，年輕人、尤其是學生自殺，近兩年有上升趨勢，過去兩三次復課，都留意到學生有些適應問題，相信與疫情有關。他表示，過去三年學校不斷停課，令學生失去最重要的社交支援，「(以前)學生唔開心可以同同學、老師傾」，網課亦可能專注在學業，甚至有家長或不懂處理疫情下與子女朝夕相處時的關係，或講錯說話令關係惡化，對學生心理影響較大。

家庭關係較好 悲劇較少發生

他強調，復課初期應多了解年輕人困難，除學業外，亦可能面對關係性問題，例如與家人的關係。根據過往分析，一般與家人關係較好的學生，較少自殺問題出現；相反出現悲劇時，通常家長都會感自責、後悔無與子女溝通，建議家長應多關心子女，檢視大家之間溝通是否足夠。

港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝。（資料圖片）

已響起警號籲多留意青少年心理健康

葉兆輝稱，目前情況已到了「Alert（警號）」的情況，必須要有力干預，除家長及教師關心外，有機會與青少年接觸的人士，都有責任留意他們心理健康，並稱昨日悲劇中，雖然涉事學生的家長曾尋求過幫助，但似乎未必能有效處理到，促教育局應加大介入力度，多多支援校方需要。

兒童死亡個案檢討委員會去年列22項建議

翻查社署兒童死亡個案檢討委員會最新在2021年完成的兒童死亡檢討報告，報告綜合2016至2018年兒童死亡事件，並就自殺個案提出22項相關建議，包括教育局應加強現行機制、檢討師生比例以照顧自殺高危學生、父母不應決定子女未來、學生亦應認真看待同學自殺徵兆等。

教育局指已就復課推出保進學生精神健康活動。（資料圖片）

教育局：就復課已推出學生精神健康活動

教育局昨日回應事件時，指今年4月的特別假期及復活節假期後逐步恢復面授課堂，學生需要適應或額外支援，局方推出新一輪促進學生精神健康的活動，鼓勵學校、家長和學生以關愛和正面的態度迎接復課。

該局又稱據研究，自殺是一個複雜的社會問題，由多方面的因素互相影響而成，包括精神健康問題、心理因素、人際關係和適應困難，以及生活上的各種壓力等，當中牽涉不同層面，包括醫療制度、社會、人際關係和個人等因素。教育局一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，以便向學校提供適切的專業支援，會繼續密切留意有關情況，按需要調整或加強推動學生精神健康的工作。