類鼻疽｜周五將列須呈報傳染病　西醫憑病徵難辨　促多提患者資訊

政府將於本周五刊憲，將類鼻疽納入法定須呈報傳染病。西醫工會副主席陳培光今早（9日）在電台節目表示，由於類鼻疽的病徵較常見，故醫生難以單靠病徵確診，建議衛生防護中心向私家醫生提供更多近期患者個案的資訊。

有深水埗區議員亦建議，政府應加強宣傳，在深水埗區內加設流動車及設立類鼻疽查詢熱線，供市民查詢。



類鼻疽病徵較常見 促防護中心提供患者資訊

本港今年錄得34宗類鼻疽個案，當中25宗是八月起在深水埗錄得，死亡個案方面，累計有9人離世，最新一名89歲男死者來自深水埗。西醫工會副主席陳培光在商台節目表示，由於類鼻疽的病徵較常見，故醫生難以單靠病徵確診，建議衛生防護中心向私家醫生提供更多資訊，解釋近期個案的背景，包括患者年齡，以及是否屬於免疫力較弱的人士等。

深水埗區議員何坤洲今日（9日）在港台節目《千禧年代》亦表示，類鼻疽今年才較受關注，不少市民不認識類鼻疽，不清楚其源頭、病徵等。他認為政府在星期五起列為法定呈報個案之餘，亦應加強宣傳，在深水埗區內加設流動車，以及設立查詢熱線，讓懷疑受感染或想更加認識病菌市民提供查詢服務。

何坤洲呼籲政府加強對類鼻疽的宣傳。（楊嘉朗攝/ 資料圖片）

政府之前主要幫助有長期病患或者年紀比較大的建築工人抽樣調查類鼻疽情況，26個樣本中，有10個樣本呈陽性反應。何坤洲表示，曾在白田邨地盤工作的約20名建築工人表示擔心，加上「聽到死亡的都係高達20多%，仲高過新冠病毒（死亡率）」， 希望能夠驗抗體，惟向公營及私家醫生查詢不果，所以向何的議員辦事處求助。

歐家榮：無病徵的人不需做抗體測試

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日（8日）出席深水埗區議會，何坤洲引述歐在會上表示，抗體測試無法分辨是急性感染或是過往感染，故無病徵的人不需要做抗體測試，強調如出現病徵，就一定要盡快求診，並接受檢測。

▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼

